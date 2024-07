Gratis bei Amazon: Ab 15. August lohnt sich das Prime-Abo wieder

Eine neue vor Stars strotzende Hollywood-Komödie hätte durchaus das Zeug, im Kino abzuräumen, doch dort könnt ihr „Ein Jackpot zum Sterben“ im August nicht sehen. Stattdessen läuft der potenzielle Blockbuster direkt bei Amazon und kostet Prime-Mitglieder keinen Cent extra.

Diese amerikanische Action-Komödie mit Awkwafina (Kung Fu Panda 4, Quiz Lady), John Cena (The Suicide Squad, Peacemaker) und Simu Liu (Barbie, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) werdet ihr hierzulande nicht im Kino sehen können. Der von den MGM Studios vertriebene Film mit dem Originaltitel „Jackpot!“ wird nämlich ab dem 15. August 2024 exklusiv bei Amazon gezeigt (Amazon Prime Video ansehen).

Nicht im Kino: Vielversprechende Action-Komödie nur auf Amazon Prime Video

Wer „Ein Jackpot zum Sterben“ gucken will, braucht ein Prime-Abo, muss dann aber nichts mehr extra zahlen. Kurzum: Prime-Mitglieder schauen quasi kostenlos bei Amazon Prime Video (30 Tage Amazon Prime kostenlos testen).

Da möchte man lieber nicht zum Lottogewinner werden:

Ein Jackpot zum Sterben - Trailer Deutsch

Und auf was können wir uns da einstellen? Kalifornien in naher Zukunft. Wer glaubt, mit einem Lottogewinn das große Los gezogen zu haben, sieht sich getäuscht. Denn plötzlich macht jeder Jagd auf die glückliche Gewinnerin Katie (Awkwafina). Ab da wird es dann ziemlich turbulent.

Hinter „Ein Jackpot zum Sterben“ steckt Regisseur-Veteran Paul Feig (Brautalarm, Last Christmas) und Drehbuchautor Rob Yescombe. Der sammelte bisher eher Erfahrung beim Schreiben entsprechender Videospiele statt für Film und Fernsehen. Vielleicht bei der Art von Film gar nicht mal eine so schlechte Voraussetzung. Ob es gelingt? Lässt sich aktuell noch nicht sagen, da noch niemand den Film bisher gesehen hat und beispielsweise bei der IMDB bewerten konnte.

Schauspieler machen Hoffnung auf gutes Ergebnis

Doch der Trailer verspricht bereits kurzweilige Unterhaltung und auch die Besetzung ist vielversprechend. Awkwafina und Simu Liu sah man ja zuletzt in Marvels „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ als dynamisches Duo. Jetzt gesellt sich noch John Cena hinzu. Der muskelbepackte Wrestler beweist seit Jahren, dass er auch erfolgreich und höchst amüsant schauspielern kann.

Insofern hoffen wir darauf, dass „Ein Jackpot zum Sterben“ ordentlich Leben in die Bude bringt, auch wenn im vollbesetzten Kino vielleicht etwas mehr Atmosphäre aufkommen würde. Egal, Popcorn kann man auch daheim essen.