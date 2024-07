12 Jahre später: Beliebte Filmreihe wird endlich fortgesetzt

Lange mussten sich Filmfans gedulden, aber jetzt ist es offiziell: The Collector 3 kommt doch noch. Nach einem jahrelangen Rechtstreit wird die beliebte Horror-Reihe also endlich fortgesetzt. Wir verraten euch alles, was ihr über die drei Filme wissen müsst.

Horrorfans können aufatmen: The Collector 3 erscheint doch noch

Unter Horrorfans genießen die beiden Collector-Filme durchaus Kultstatus. Die SAW-ähnlichen Streifen erschienen 2009 und 2012 und sollten schon lange um einen dritten Teil ergänzt werden.

Durch einen Rechtsstreit wurde dieses Vorhaben aber lange Zeit auf Eis gelegt. Zumindest bis jetzt, denn wie Regisseur Marcus Dunstan in einem neuen Interview verriet, wird die Produktion wieder aufgenommen. (Quelle: The Direct)

Einen möglichen Release-Zeitraum wollte Dunstan dann aber noch nicht verraten. Fans der beiden Vorgänger müssen sich wohl also noch eine ganze Weile gedulden. Wir halten euch dahingehend auf dem Laufenden.

In der Zwischenzeit könnt ihr ja die beiden ersten Teile, The Collector und The Collection, bei Amazon Prime Video nachholen:

The Collector [dt./OV] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2024 17:10 Uhr

The Collection [dt./OV] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2024 17:11 Uhr

Aber Achtung: Beide Filme sind in Deutschland nur in geschnittener Form erhältlich. Für die unzensierten Fassungen müsst ihr indessen ausländische Shops bemühen.

Wovon handelt The Collector?

Die Story ist Horrorfilm recht simpel und erinnert wie eingangs bereits erwähnt an SAW und ähnliche Torture-Porn-Streifen. In The Collector und der direkten Fortsetzung The Collection treibt ein Serienkiller und leidenschaftlicher Sammler sein Unwesen.

Seine Vorliebe für fiese Fallen ist es dann auch gewesen, die für unsere Jugendschützer zu viel des Guten war und weshalb die Uncut-Fassungen bei uns auf dem Index stehen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum ersten Teil ansehen:

The Collector | Trailer

Bei der internationalen Fachpresse ist The Collector übrigens überwiegend durchgefallen. Nur 29 Prozent der Kritiker würden den brutalen Horrorfilm weiterempfehlen. Die Zuschauer sind dagegen wohlwollender. Hier gibt jeder zweite Horrorfan ein positives Review ab. (Quelle: Rotten Tomatoes)