Einen Monat nach Kinostart: Amazon Prime zeigt neuen Film mit Breaking-Bad-Star gratis im Abo

Ab sofort können sich Prime-Kunden den brandneuen Horrorfilm Ash kostenlos auf Amazon Prime Video ansehen. Der Film mit Schauspieler Aaron Paul lief erst im März 2025 im Kino. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer ansehen.

Amazon Prime Video zeigt Horrorfilm Ash

Kinofilme erscheinen immer schneller im Streaming-Abo. So lief der Sci-Fi-Horrorfilm Ash erst im vergangenen März in den US-Kinos. In Deutschland überspringt der neue Film mit Aaron Paul (Breaking Bad) diese Phase einfach und ist ab sofort bei Amazon Prime Video im Abo enthalten:

Ash läuft übrigens exklusiv bei Amazon. Ihr könnt euch den Horrorfilm also auch nicht bei anderen Streamingdiensten wie Apple TV oder YouTube digital ausleihen oder kaufen. Interessierte Filmfans brauchen also zwingend ein Prime-Abo. Aber hey, Neukunden können den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen (auf Amazon ansehen)

In dem Horrorfilm von Regisseur Flying Lotus erwacht eine Forscherin (Eiza González) auf einer Raumstation und muss herausfinden, warum ihre Kollegen ermordet worden sind. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.

Horrorfilm Ash spaltet Presse und Publikum

Presse und Publikum nehmen Ash recht unterschiedlich auf. Während 74 Prozent aller Pressestimmen positiv ausfallen und viele Kritiker vor allem die visuellen Stärken des Films loben, kommt der Horrorfilm bei den Usern eher durchschnittlich gut an (Quelle: Rotten Tomatoes).

Das Äquivalent eines ultra-gewalttätigen, vertrauten Weltraum-Survival-Horror-Videospiels in filmischer Form. Es ist ein immersiver, erfahrungsreicher Film, der einen mit seiner dröhnenden Musik, die mit dem Chaos an Intensität zunimmt, überrollt. (Quelle: Bloody Disgusting

Die direkte Veröffentlichung bei Amazon Prime Video ist bei so einem schwierig einzuordnenden Film natürlich ein Glücksfall, so könnt ihr reinschnuppern und müsst nicht ein teures Kinoticket einlösen.

