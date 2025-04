Experten verraten: So fallt ihr nicht auf Fake-Bewertungen bei Amazon rein

Fünf Sterne, Lobeshymnen und episch anmutende Erfahrungsberichte: So manche Produktbewertung im Netz ist plump gefälscht. Doch andere sind nicht ohne Weiteres als Fake zu erkennen. Verbraucherschützer und Bitkom geben jetzt klare Tipps, worauf man beim Lesen achten sollte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Fake-Bewertungen erkennen: Tipps von Experten

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen erklärt, was eigentlich jeder Internetnutzer längst weiß: Online-Bewertungen sollte man nicht blind vertrauen. Zwar müssen Händler seit einiger Zeit offenlegen, ob sie die Echtheit von Bewertungen prüfen – doch auch dann können Manipulationen durchrutschen. Auffällig geschönte Texte, übertrieben negatives Feedback oder immer gleiche Formulierungen können auf gefälschte Inhalte hindeuten.

Anzeige

Susanne Dehmel vom IT-Branchenverband Bitkom rät, nicht nur auf die Sterne-Bewertung zu schauen. Wer sich ein realistisches Bild machen will, sollte sowohl sehr gute als auch kritische Kommentare lesen (Quelle: Süddeutsche Zeitung).

Verdächtig ist auch eine plötzliche Flut positiver Bewertungen bei neuen oder unbekannten Shops. Je glaubwürdiger der Stil, desto besser – aber auch das kann natürlich gefälscht sein. Dehmel empfiehlt daher: Nicht nur einem Portal vertrauen, sondern verschiedene Quellen prüfen.

Anzeige

Am vertrauenswürdigsten sind Bewertungen, die konkret und nachvollziehbar sind – also nicht nur „tolles Produkt“ sagen, sondern erklären, was genau gefällt oder stört. Extreme Meinungen, ob überschwänglich oder knallhart, sind laut Verbraucherzentrale oft ein Warnsignal.

Wer etwas schreibt, das sich wie eine Werbeanzeige liest, hat das Produkt vermutlich nicht ganz objektiv bewertet. Auch auffallend kurze Texte oder Bewertungen mit ungewöhnlichen Benutzernamen sollten skeptisch machen.

Anzeige

Vorsicht bei Rabatten für positive Bewertungen

Ein weiterer Punkt: Wer nach dem Kauf mit Rabatten für positive Bewertungen gelockt wird, sollte sich fragen, wie neutral das Feedback am Ende noch ist. Vor allem, wenn solche Belohnungen nicht klar gekennzeichnet sind, verliert das ganze System an Glaubwürdigkeit.

Ob eine Rezension echt ist, lässt sich nie zu 100 Prozent sagen. Mit den richtigen Fragen kommen Nutzer dem aber deutlich näher. Wer sich nicht nur auf die Sterne verlässt, sondern auch auf den Inhalt achtet, vermeidet die größten Fallen.

Manche Apps drängen Nutzer zu Bewertungen:

App Store: Bewertungen deaktivieren Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.