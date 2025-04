Reduziert bei Amazon: Dieses 235-Euro-Handy lehrt Samsung und Apple das Fürchten

Smartphones werden immer teurer: Selbst die Mittelklasse von Samsung oder Apple kostet mittlerweile 500 Euro und mehr – von den Flaggschiffen ganz zu schweigen. Doch es geht auch anders: Bei Amazon gibt es jetzt ein Handy für rund 235 Euro, das die beiden Schwergewichte das Fürchten lehrt und teilweise eine bessere Ausstattung bietet als das neueste iPhone.

Surfen, mit Freunden auf WhatsApp chatten, hin und wieder ein Foto schießen und unterwegs ein bisschen Musik hören: Für solche Aufgaben braucht man kein 1.000-Euro-Handy von Samsung, Apple und Co. Wer auf der Suche nach einem Gut-und-Günstig-Smartphone ist, das nicht das Bankkonto sprengt, wird derzeit bei Amazon fündig: Für rund 235 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) gibt es dort das Nothing Phone 2a.

Für wen lohnt sich das Nothing Phone 2a bei Amazon?

Preisbewusste Technik-Fans, die ein gut ausgestattetes Mittelklasse-Smartphone mit modernen Features (120-Hz-Display, Schnellladen) suchen

Design-Liebhaber mit kleinerem Budget, die Wert auf ein ausgefallenes Äußeres legen, ohne Premium-Preise zahlen zu wollen.

Langzeit-Nutzer mit Premium-Ansprüchen, die ihr Smartphone mehr als 3 bis 4 Jahre nutzen möchten und Wert auf hochwertige Materialien sowie Features wie kabelloses Laden legen.

Nothing Phone (2a) Android-Smartphone mit OLED-Display, 8-Kern-Chip, 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.04.2025 15:31 Uhr

In unserem ersten Check zum Nothing Phone 2a konnte das Handy vor allem durch sein ausgefallenes Design mit den Glyphs auf der Rückseite und das flotte Arbeitstempo überzeugen. Features wie ein 120-Hz-Display oder eine Schnelllade-Funktion mit 45 Watt sucht man zum Beispiel beim neuen iPhone 16e vergebens – obwohl Apple fast das Dreifache verlangt.

Das Nothing Phone 2a bietet ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das kaum zu schlagen ist. Dazu zählen:

6,7-Zoll-Display (AMOLED, 120 Hz, 2.412 x 1.080 Pixel)

Achtkern-Chip mit maximal 2,8 GHz (Mediatek Dimensity 7200 Pro)

8 GB RAM

128 GB Speicher

Dual-Kamera (50 MP + 50 MP)

32-MP-Frontkamera

5.000-mAh-Akku (45 Watt Schnellladen)

Android 14 (Update auf Android 15 verfügbar)

Fingerabdrucksensor unter dem Display (optisch)

Stereo-Lautsprecher

Zu dem Preis müssen Kunden aber auch Abstriche machen. Das Gehäuse des Nothing Phone 2a besteht aus Kunststoff, es gibt kein drahtloses Laden und der Hersteller garantiert lediglich drei Jahre Android-Updates sowie vier Jahre Sicherheitsupdates. Für knapp 235 Euro sind die aber zu verschmerzen.

Das sagen Kunden auf Amazon

Mit 4,4 von 5 Sternen ist das Smartphone nicht umsonst auch bei Amazon-Käufern hervorragend bewertet. Besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis und das Design finden lobende Worte. Wer ein solides Handy zum günstigen Preis sucht, kann hier zugreifen.

Alles, was ihr noch über das Nothing Phone 2a wissen solltet, gibt es in unserem Video:

