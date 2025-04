Samsung ist schneller als gedacht: Wer ein Galaxy S23 hat, kann aufatmen

Die ersten Besitzer eines Galaxy S23 können jetzt endlich die stabile Version von One UI 7 auf ihr Smartphone aufspielen. Das große Android-15-Update bringt nicht nur ein komplett überarbeitetes Design, sondern auch neue KI-Funktionen auf die einstigen Samsung-Flaggschiffe. Bislang läuft der Rollout nur in Südkorea – aber die weltweite Verteilung ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit.

Samsung Galaxy S23 kriegt endlich One UI 7

Zuletzt ging man davon aus, dass Samsung den Rollout von One UI 7 verzögern würde, um noch ein paar Problemen vorzubeugen – doch anscheinend hat der Smartphone-Gigant es doch noch geschafft, die Fehler rechtzeitig zu beseitigen.

Denn wie SamMobile berichtet, läuft bereits der Rollout in Südkorea für das große Android-15-Update für den Großteil der S23-Reihe. Das normale Galaxy S23 (Test) als auch das Plus- und Ultra-Modell erhalten aktuell One UI 7 – nur Besitzer des Galaxy S23 FE müssen sich noch etwas gedulden.

Samsung legt bei der neuen One-UI-Version besonderen Wert auf das visuelle Erlebnis. Die Entwickler haben die Benutzeroberfläche von Grund auf überarbeitet: Neue App-Icons verleihen dem System einen frischen Look, während optimierte Animationen für flüssigere Übergänge sorgen. Zudem werden einige weitere KI-Features hinzugefügt und die bestehenden verbessert.

Globaler Rollout nur noch eine Frage der Zeit

Nach dem Start in Südkorea plant Samsung die zügige Verteilung des Updates in weiteren Ländern. Laut offiziellem Zeitplan ist hierzulande mit einem Rollout im Mai zu rechnen – auch für das FE-Modell des Galaxy S23.

Das Update kommt mit dem aktuellen Sicherheitspatch vom April 2025 und bringt je nach Vorversion unterschiedliche Downloadgrößen mit sich: Beta-Tester laden etwa 1 GB herunter, alle anderen Nutzer müssen rund 5 GB herunterladen.

