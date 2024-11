One UI 7 jetzt schon enthüllt: Samsung verrät fast alles zu Android 15

Zufall oder Absicht? Warum die spanische Webseite von Samsung schon jetzt viele wichtigen Details zu One UI 7 verrät, bleibt unklar. Fest steht: Das neue Android 15-Update für Galaxy-Geräte bringt eine Reihe von Design-Änderungen und KI-basierten Funktionen mit sich.

Android 15: Samsung zeigt One UI 7 vorab

Samsung hat wohl versehentlich einige Details zu One UI 7 verraten. Eigentlich sollte die neue Benutzeroberfläche für Galaxy-Geräte noch ein Geheimnis bleiben, doch auf der spanischen Webseite des Herstellers wurden bereits zahlreiche Informationen veröffentlicht. Das Update auf Android 15 mit One UI 7 bringt ein frisches Design, KI-Features und einige praktische Extras mit sich.

Zum neuen Design gehören überarbeitete Icons, ein smarteres Benachrichtigungs-Center und ein optimierter Sperrbildschirm. Praktisch: Der neue Sperrbildschirm zeigt Aktivitäten wie laufende Musik oder Fitnessdaten jetzt direkt an (Quelle: Android Authority).

Android 15: Samsung zeigt One UI 7 vorab. (© Samsung)

Spannend wird es mit den neuen KI-Funktionen. Mit „AI Portrait Studio“ lassen sich Fotos in Comic- oder 3D-Kunstwerke verwandeln. Eine weitere Funktion namens „Sketch to Image“ verwandelt einfache Skizzen in fertige Bilder – wahlweise als Cartoon oder Aquarell.

KI-Funktionen von One UI 7. (© Samsung)

Auch an die Sicherheit hat Samsung gedacht: Kinderkonten im Galaxy Store können künftig keine Apps mehr ohne Zustimmung eines Elternteils kaufen. Die Energie-Score-Funktion, die ursprünglich für Galaxy-Smartwatches eingeführt wurde, bleibt ebenfalls Teil des Ökosystems. Auch Circle to Search – eine Möglichkeit, Inhalte visuell zu durchsuchen – gehört weiterhin zu den Tools von One UI 7.

One UI 7: Verteilung im Januar 2025?

Wann genau Samsung die nächste Version von One UI verteilen wird, ist noch nicht bekannt. Es wird vermutet, dass die Galaxy S25-Serie am 22. oder 23. Januar 2025 zusammen mit Android 15 veröffentlicht wird.

Im Video: Das hat sich bei Android 15 alles geändert.

