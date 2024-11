Samsung Galaxy S25 enttäuscht: Fans haben mehr erwartet

Die Galaxy-S25-Serie von Samsung hat die FCC-Zertifizierung durchlaufen, was auf eine baldige Veröffentlichung hindeutet. Doch manche technischen Details in den Unterlagen dürften einige Fans enttäuschen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy S25: Zertifizierung offenbart Rückschritt

Das Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra wurden nun offiziell von der amerikanischen Federal Communications Commission zertifiziert. Aus den Dokumenten gehen viele, aber nicht alle Details zur Ausstattung der High-End-Smartphones hervor.

Anzeige

Neben erwarteten Features wie 5G, NFC und Bluetooth sticht ein Manko hervor: Während das S25 Plus und das S25 Ultra weiterhin mit Ultrawideband (UWB) ausgestattet sind, fehlt dieses Feature beim Basis-Handy. Auch der S-Pen bleibt dem Galaxy S25 Ultra vorbehalten. Der Eingabestift stammt wieder von Wacom (Quelle: 91mobiles).

Wenig Fortschritt gibt es auch bei der Ladegeschwindigkeit: Das Galaxy S25 unterstützt weiterhin nur 25 Watt kabelgebundenes Laden – keine Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Beim kabellosen Laden überrascht Samsung anscheinend sogar mit einem Rückschritt: Statt der bisherigen 15 Watt sollen in der Standardversion des Smartphones nur noch 9 Watt möglich sein. Beim S25 Plus und S25 Ultra bleibt es bei 45 Watt, eine Verbesserung ist also nicht in Sicht. Sogar das kommende A56 von Samsung soll da mithalten können.

Anzeige

Galaxy-S25-Serie ab Januar 2025

Mit der Vorstellung der Galaxy-S25-Serie ist möglicherweise am 22. oder 23. Januar zu rechnen. Samsung wird seine neuen Flaggschiffe mit Android 15 und One UI 7 ausstatten. Der Chip Snapdragon 8 Elite soll in allen Varianten zum Einsatz kommen, auch in Europa.

Wie das Galaxy S25 Ultra aussehen wird, haben erste Bilder und mittlerweile auch ein Video gezeigt. Demnach setzt Samsung auf abgerundete Ecken und flache Seiten.

Anzeige

Mit Reverse Wireless Charging lassen sich andere Handys drahtlos aufladen:

Alles drahtlos laden: So funktioniert Reverse Wireless Charging – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.