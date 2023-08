Apple ausgetrickst: So macht sich Samsung jetzt auf dem iPhone breit

Samsung braucht zahlende Kundinnen und Kunden. Dafür muss der südkoreanische Hersteller auch überzeugte iPhone-Nutzer abwerben. Mit einem ausgefeilten Trick sollen die jetzt umworben und vom aktuellen Top-Smartphone der Koreaner überzeugt werden. Apple dürfte dies gar nicht schmecken, kann aber auch nichts dagegen tun.

Um von etwas überzeugt zu werden, muss man es ausprobieren können. Nur wie bringt man iPhone-Nutzer dazu ein Samsung Galaxy Z Fold 5 zu testen, ohne dass diese sich das teure Smartphone kaufen oder vor Ort anschauen müssen?

Samsung simuliert das Galaxy Z Fold 5 auf dem iPhone

Samsung aktualisiert hierfür einfach den eigenen Web-Simulator und erlaubt dessen Betrieb gleichzeitig auf zwei iPhones. Zur Erinnerung: Bereits vor zwei Jahren bewarb Samsung die eigenen Smartphones mit einer Art Galaxy-Simulator für iPhones.

Samsungs aktuelle Generation an faltbaren Smartphones:

Samsung Galaxy Z Flip 5 & Fold 5 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Als iPhone-App bekommt man so etwas natürlich nicht in den App-Store fürs iPhone, doch als Web-App konnte Samsung Apple geschickt austricksen. Die können nichts dagegen tun, handelt es sich doch technisch nur um eine Webseite, die allerdings den ganzen Bildschirm in Beschlag nimmt.

Im März aktualisierte man diese Erfahrung auf die neueste Samsung-Software One UI 5.1. Einfach die Webseite „Try Galaxy“ anrufen, eine Verknüpfung auf dem Homescreen des iPhones erstellen und diese Web-App im Anschluss aufrufen. Schon könnt ihr loslegen und bekommt eine funktionierende Demo des Galaxy-Systems.

Jetzt wurde dieser Web-Simulator erneut aktualisiert und kann jetzt sogar den größeren und faltbaren Bildschirm des Samsung Galaxy Z Fold 5 imitieren (Quelle: MacRumors). Doch wie geht das überhaupt?

Zwei iPhones = ein Galaxy Z Fold 5 – Samsungs aktuelle Werbegleichung. (Bildquelle: MacRumors

Hierfür benötigt ihr gleich zwei iPhones. Auf beiden wird die Web-App gleichzeitig gestartet. Nun generiert das eine Gerät einen Code, während das andere diesen Code wiederum akzeptiert, um letztlich eine Synchronisierung zwischen den beiden Geräten zu initiieren. Im Anschluss wird der große einzelne Bildschirm auf beiden iPhones geteilt, um so am Ende das größere Display des Galaxy Z Fold 5 simulieren zu können.

Was könnt ihr damit machen?

Faszinierend, bietet aber natürlich nur eine begrenzte Anzahl von tatsächlich nutzbaren Anwendungen, die so demonstriert werden können. Beispielsweise könnt ihr dann auf diesen zwei Bildschirmen ein Air-Hockey-Spiel starten, eine spezielle Anleitung zum Multitasking erleben oder auch oder ein Video sehen, das auf zwei Bildschirme aufgeteilt ist. Viel mehr geht am Ende nicht.

Lust auf eine Runde Air Hockey? (Bildquelle: MacRumors

Es ist also nur bedingt ein echter Simulator und vielmehr ein nettes Werbe-Gimmick. Ob so iPhone-Nutzer wirklich von den Vorteilen eines Galaxy Z Fold 5 überzeugt werden?

Unsere Einschätzung: Im besten Fall weckt all dies das Interesse der iPhone-Nutzer. Die tatsächliche Überzeugungsarbeit kann dann jedoch nur ein echtes Galaxy Z Fold 5 vor Ort im Shop leisten. Auch die beste Web-App ist nämlich nicht im Stande, ein faltbares Smartphone nur ansatzweise zu simulieren.