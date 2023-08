Günstige Falt-Smartphones: Samsung hat einen neuen Plan

Samsung möchte seit Jahren die Preise für Falt-Smartphones nach unten bringen. Bisher hat das nicht wirklich funktioniert. Wer sich ein Falt-Handy wie das Galaxy Z Fold 5 kaufen möchte, muss richtig tief in die Tasche greifen. Doch Samsung soll einen neuen Plan haben, um die Preise zu senken.

Samsung plant faltbare FE-Smartphones

Als Samsung mit dem Galaxy Z Fold das erste Falt-Smartphone vorgestellt hat, hieß es damals, dass die Preise für faltbare Geräte in den nächsten Jahren deutlich sinken werden, wenn die Entwicklung und Produktion voranschreiten. Passiert ist aber nichts. Die Falt-Smartphones wurden immer besser und blieben sehr teuer. Das soll sich mit FE-Falt-Smartphones ändern (Quelle: @Tech_Reve).

Demnach soll Samsung schon in Kürze das lang erwartete Galaxy S23 FE vorstellen und dieses jährlich aktualisieren. Zudem soll Samsung nach dem Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 ebenfalls FE-Modelle für Falt-Smartphones planen. Die Tests zu einem Galaxy Z FE sollen angeblich bereits laufen. Eingeführt werden sollen diese aber erst in über einem Jahr nach dem Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6, wenn der Zeitplan so eingehalten werden kann.

FE-Smartphones von Samsung sind „Fan Editionen“, die eine gute Ausstattung zu einem im Vergleich zu den Top-Smartphones deutlich günstigeren Preis bieten. Das Galaxy S20 FE (Test) und Galaxy S21 FE (Test) haben sich zu echten Geheimtipps gemausert. Entsprechend könnten auch Falt-Handys als FE-Version gut ankommen. Immerhin bietet Samsung auch das Galaxy Tab S7 als FE-Tablet an und es soll ein Galaxy Tab S9 FE in Planung sein. Die FE-Serie wird also stetig ausgebaut und würde bei Falt-Smartphones durchaus Sinn machen.

Im Video zeigen wir euch die aktuellen Falt-Smartphones von Samsung:

Beide Ausführungen als FE-Modell?

Unklar ist aktuell noch, ob Samsung sowohl das Galaxy Z Fold als auch das Galaxy Z Flip in einer FE-Version anbietet oder sich zunächst auf ein Modell festlegt. Die Galaxy-Z-Flip-Smartphones sind extrem beliebt. Deswegen würde es vielleicht Sinn machen, zunächst nur das Galaxy Z Fold FE anzubieten. In einem Jahr wissen wir mehr.

