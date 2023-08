Samsung Galaxy S24 Ultra: Mit dieser Änderung rechnet wohl niemand

Samsung arbeitet fleißig an der Entwicklung der neuen Galaxy-S24-Smartphones. Entsprechend tauchen aktuell immer wieder neue Gerüchte zur Ausstattung auf. Jetzt hat ein sonst sehr gut informierter Insider ein Detail zum Aussehen des Galaxy S24 Ultra verraten, mit dem vermutlich niemand gerechnet hat.

Samsung Galaxy S24 Ultra mit flachem Display erwartet

Seit dem Galaxy S21 setzt Samsung beim normalen und Plus-Modell auf flache Displays. Nur das teuerste Ultra-Modell wird noch mit einem Dual-Edge-Display verkauft. Es ist das einzige Smartphone, das noch mit so einem besonderen Panel ausgestattet wird. Doch auch diese Ära könnte nun zu Ende gehen. Laut neuesten Informationen soll Samsung nämlich beim Galaxy S24 Ultra auf einen flachen Bildschirm setzen (Quelle: @UniverseIce).

Erst vor wenigen Tagen wurde darüber spekuliert, dass Samsung das Design der Galaxy-S24-Serie verändern und auf einen flachen Rahmen setzen könnte, wie man es von iPhones kennt. Das würde dann nicht mehr nur auf das Galaxy S24 und S24 Plus zutreffen, sondern auch auf das Galaxy S24 Ultra. Nachdem Samsung 2014 das erste Smartphone mit abgerundetem Display angekündigt hat, würde zehn Jahre später damit Schluss sein, sollten sich die Gerüchte wirklich bestätigen.

Das Feedback zum Gerücht um das flache Display beim Galaxy S24 Ultra geht weit auseinander. Einige feiern flache Displays, weil diese robuster sind und es nicht zu Fehleingaben kommt. Andere mögen das hochwertigere Design eines Dual-Edge-Displays deutlich mehr. Samsung kann es so oder so nie allen Menschen recht machen.

Wenn ihr ein Samsung-Handy besitzt, könnt ihr es so besser machen:

Samsung verbaut teilweise größere Akkus

Erst kürzlich wurden die Akkus für das Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra entdeckt. Zumindest beim Galaxy S24 Plus soll es ein großes Upgrade geben. Dort soll die Kapazität von 4.700 mAh im Galaxy S23 Plus auf 4.900 mAh steigen. Beim Galaxy S24 Ultra soll es bei 5.000 mAh bleiben. Beim Galaxy S24 ist die Lage unklar. Vermutlich wird der Akku aber auch etwas größer und die 4.000-mAh-Marke überschreiten.

