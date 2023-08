Amazon: Warenkorb anzeigen & leeren – so gehts

Produkte aus dem Amazon-Sortiment lassen sich zunächst im Warenkorb sammeln, bevor man die Bestellung durchführt. Wie kann man sehen, was man bereits in den Warenkorb gelegt hat?

Amazon Facts

Die Produkte werden über einen bestimmten Zeitraum im Amazon-Warenkorb gespeichert. Seid ihr mit eurem Konto eingeloggt, könnt ihr sogar Geräte-übergreifend auf die Inhalte zugreifen. So könnt ihr zum Beispiel Artikel zunächst am Computer sammeln und die Bestellung später am Smartphone fertigstellen und durchführen.

Was ist in meinem Amazon-Warenkorb?

Euren Warenkorb mit allen darin enthaltenen Artikeln findet ihr jederzeit über die Amazon-App auf dem Smartphone und in eurem Kundenkonto im Browser. Nutzt dazu diesen Link oder geht so vor:

Stellt dabei zunächst sicher, dass ihr mit dem richtigen Amazon-Konto eingeloggt seid. Am PC drückt ihr dann oben rechts auf das Einkaufswagensymbol. In der Amazon-App auf dem Android-Smartphone oder iPhone tippt ihr hingegen auf den Einkaufswagen in der unteren Symbolleiste. Die Ziffer gibt an, wie viele verschiedene Produkte bereits im Warenkorb gespeichert wurden. Einmal ausgewählt, könnt ihr eure Bestellung fortführen. Über „Zur Kasse gehen“ kauft ihr alle aktuell im Einkaufswagen sichtbaren Produkte, sofern sie auf Lager sind.

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks Abonniere uns

auf YouTube

Wie kann man den Warenkorb leeren?

Auf einen Schlag lässt sich der Warenkorb nicht leeren. Stattdessen müsst ihr jedes einzelne Produkt daraus löschen oder „auf die Merkliste“ setzen.

Man kann keine Produkte im Warenkorb „blockieren“. Es ist also zum Beispiel nicht möglich, sich vorübergehend einen Artikel zu sichern, der vermutlich bald ausverkauft ist und erst später zu kaufen. Bestellt jemand anderes den Artikel in der Zwischenzeit, verliert ihr das Produkt aus dem Warenkorb.

Die Liste der gesammelten Artikel wird zudem automatisch gelöscht, wenn ihr über einen bestimmten Zeitraum im Amazon-Konto inaktiv seid oder die Cookies im jeweiligen Browser mit dem Amazon-Login löscht. Wollt ihr euch ein Produkt merken, aber noch nicht bestellen, wählt die Option „Auf die Merkliste“. Kauft ihr die Artikel, werden sie ebenfalls automatisch aus dem Warenkorb entfernt.

Kann man den Warenkorb mit anderen teilen?

Man kann den Warenkorb im eigenen Konto zwar Geräte-übergreifend befüllen und verwalten, es ist aber nicht möglich, ihn mit Nutzern von anderen Amazon-Konten zu teilen. Jeder Account hat seinen eigenen Einkaufswagen. Wollt ihr eine Sammelbestellung mit anderen durchführen, könnt ihr stattdessen die „Wunschzettel“-Funktion im Online-Shop nutzen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.