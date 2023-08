Ausgeblendete Fotos am iPhone wieder anzeigen: So gehts

Am iPhone könnt ihr Fotos ausblenden und somit vor anderen verstecken. Wie findet man diese ausgeblendeten Bilder wieder?

iOS Facts

Seit iOS 14 kann man Fotos auf dem iPhone in Ordnern verstecken, sodass andere Nutzer sie nicht in der normalen Foto-Galerie finden. So müsst ihr unangenehme Aufnahmen nicht vollständig löschen, wenn ihr euer Apple-Smartphone einmal aus der Hand gebt.

Versteckte Fotos am iPhone wiederfinden

Apple bietet für Fotos eine „Ausblenden“-Funktion, wenn ihr den „Teilen“-Button für diese Bilder antippt. Das Feature findet ihr in den verschiedenen Optionen unterhalb der Übersicht der Apps, mit denen ihr Fotos an andere Kontakte schicken könnt.

Danach findet ihr diese aufnahmen im „Ausgeblendet“-Bereich, wenn ihr in den Alben in der „Fotos“-App nach ganz unten scrollt. Mit einer zusätzlichen Einstellung kann man diesen „Ausgeblendet“-Ordner aus der Übersicht verschwinden lassen, damit andere gar nichts davon mitbekommen. Findet ihr das Verzeichnis nicht in der Fotos-App und wollt eure geheimen Aufnahmen wieder anschauen, müsst ihr den Ordner also wieder einblenden.

Ordner mit ausgeblendete Fotos am iPhone wieder einblenden

Dafür steuert ihr die Einstellungen auf dem iPhone an:

Öffnet die iOS-Einstellungen. Steuert den Bereich „Fotos“ an. Scrollt hier etwas nach unten bis zur Option „Ausgeblendetes Album“. Aktiviert die Einstellung mit dem Regler. Anschließend wird der „Ausgeblendet“-Ordner wieder unten in der Übersicht der Foto-Alben angezeigt.

