11 Tipps für ein gelungenes Selfie mit dem iPhone

© Bildquelle: IMAGO / Westend61 1 / 12

Anzeige

Früher hat man noch Passanten fragen müssen, wenn man ein Foto von sich vor einer Sehenswürdigkeit oder ähnlichem haben wollte. In Zeiten von Smartphones und guten Handy-Kameras braucht man nur noch einen langen Arm, um ein „Selfie“ zu schießen. Damit die Selbstportraits mit dem iPhone gelingen, findet ihr hier elf Tipps.

Manch einer mag Selfies belächeln. Doch wahrscheinlich hat schon fast jeder Smartphone-Besitzer mal ein Selbstportrait mit der Frontkamera von sich geschossen. Bringt man Fotos aus dem Urlaub zurück, will niemand einfach nur Städte- und Landschaftsbilder sehen, wie sie überall in Reiseführern, Reise-Apps, Google Maps und anderen Onlineportalen herumgeistern, sondern vor allem den Reisenden mit seinen Emotionen .

iPhone-Selfie: So kommt man zum perfekten Bild

Worauf sollte man achten, damit ein Selfie gelingt? Im Folgenden geben wir Tipps und zeigen Beispiele. Einzige Voraussetzung ist eigentlich nur ein iPhone – je neuer, desto besser. Auch bei neuen Modellen hängt die Qualität der Frontkamera der Leistung der Rückkamera hinterher, wobei auch Frontkameras inzwischen auch qualitativ hochwertige Fotos machen. So sind die Verbesserungen der Smartphones der letzten Jahre in einem Selfie deutlich zu sehen. Doch keine Angst, auch mit einem iPhone 6s und folgenden Tipps kommt man an ein schönes Selbst-Foto. Es gilt wie bei den meisten Fotoaufnahmen: Je mehr (Tages-)Licht vorhanden ist, desto besser wird die Bildqualität.

Los geht es: