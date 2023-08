WhatsApp: Profilbild ohne Kontakt sehen – geht das?

Habt ihr jemanden als Kontakt bei WhatsApp hinzugefügt, seht ihr nicht nur den WhatsApp-Namen, sondern auch zusätzliche Informationen wie den Status und das Profilbild. Kann man das Profilbild auch sehen, ohne den Teilnehmer als Kontakt zu speichern?

Manchmal bekommt man Nachrichten von fremden Nutzern, die man nicht sofort in seinem Telefonbuch speichern möchte. Oft kann man anhand des Profilbilds erfahren, wer hinter der unbekannten Nummer steckt. Bekommt ihr aber eine anonyme Nachricht, wird es schwierig, den Absender zu erkennen.

Kann man Profilbilder bei WhatsApp sehen, ohne die Nummer zu speichern?

Es ist nicht möglich, das Profilbild von anderen WhatsApp-Nutzern zu sehen, ohne sie als Kontakt zu speichern. Bei unbekannten Nutzern oder Leuten, die ihr zwar kennt, aber aus verschiedenen Gründen nicht als Kontakt in eurem Smartphone gespeichert haben wollt, gibt es also keinen Weg, Informationen wie das aktuelle WhatsApp-Bild zu sehen.

WhatsApp informiert aber andere Nutzer nicht, wenn man sie in seiner eigenen Kontaktliste aufnimmt. Wenn ihr das Profilbild also gerne sehen möchtet, spricht nichts dagegen, den Teilnehmer zumindest kurzzeitig in euren Kontakten zu speichern. Das läuft nicht über WhatsApp, sondern das allgemein Telefonbuch auf eurem Smartphone.

Fremde können euer WhatsApp-Bild sehen

Auch wenn ihr den Nutzer aber gespeichert habt, kann es passieren, dass ihr kein Profilbild seht. Das kann verschiedene Gründe haben:

Der Teilnehmer hat euch geblockt und ihr könnt gar keine Informationen sehen und ihm auch keine Nachrichten schicken.

Der Nutzer hat aktuell kein Profilbild hochgeladen.

In den Datenschutzeinstellungen hat der Nutzer den Personenkreis eingeschränkt , der auf das eigene Profilbild zugreifen kann.

, der auf das eigene Profilbild zugreifen kann. Möglicherweise seid ihr auch nicht als Kontakt bei dem anderen Nutzer eingespeichert. In den Optionen kann man angeben, dass nur Nutzer aus der eigenen Kontaktliste auf das Profilbild zugreifen können.

Auf der anderen Seite müsst ihr nicht unbedingt jemanden im Telefonbuch eingespeichert haben, damit der fremde Teilnehmer auf eure WhatsApp-Daten samt Profilbild zugreifen kann. Wollt ihr also verhindern, dass jeder, der eure Nummer speichert, auch euer Foto sieht, solltet ihr die Anzeige in den Datenschutzeinstellungen des Messengers auf eigene Kontakte beschränken.

