WhatsApp stellt scharf: Neues Feature ist jetzt schon da

WhatsApp hat eine neue Funktion erhalten, die einen wirklichen Mehrwert bietet. Besonders wenn ihr viele Fotos verschickt, die ihr euch öfter anschauen wollt, dann ist die HD-Funktion ein echter Segen. Das Feature war lange im Test und kann jetzt von jedem benutzt werden.

WhatsApp erlaubt Versand von HD-Fotos

Fotos, die ihr über WhatsApp versendet, werden stark komprimiert. Darunter leidet die Bildqualität und ihr könnt mit empfangenen Bildern im Grunde nichts anfangen. Besonders bei Fotos aus dem Urlaub oder von der Familie möchte man die Bilder auch mal ausdrucken oder Ähnliches. Genau das wird mit der neuen HD-Funktion machbar. Ab sofort könnt ihr Fotos nämlich in HD verschicken (Quelle: Mark Zuckerberg). Dazu wurde ein neues HD-Symbol integriert, mit dem ihr die Auflösung erhöhen könnt:

Ihr könnt in WhatsApp jetzt HD-Fotos verschicken. (Bildquelle: GIGA)

Während die Standardqualität des obigen Fotos bei 2.016 x 1.134 Pixeln liegt, wird diese mit der HD-Option auf 4.032 x 2.268 Pixel vervierfacht. Je nach Foto kann sich die angezeigte Pixelgröße unterscheiden. Wirklich gute Fotos, die der Empfänger behalten möchte, solltet ihr zukünftig also in der höchsten Qualität verschicken. Gleiches gilt natürlich auch für die Versender, denen ihr sagen könnt, dass ihr beispielsweise ein Foto aus dem Urlaub oder vom Kind in der HD-Qualität haben möchtet.

Komplett verlustfrei werden die Bilder über WhatsApp aber nicht verschickt. Es findet immer noch eine gewisse Komprimierung statt. So soll das Verschicken von Fotos zügig klappen. Schnappschüsse könnt ihr weiterhin in einer geringeren Auslösung verschicken. Für wichtige Fotos solltet ihr jetzt die HD-Funktion verwenden. Das Feature steht ab sofort für alle zur Verfügung.

HD-Videos kommen auch

Bei HD-Fotos will es WhatsApp aber nicht belassen. Kürzlich wurde nämlich bekannt, dass der Messenger auch den Versand von Videos mit höherer Auflösung erlauben möchte. Bisher ist das Feature aber nur im Beta-Test aufgetaucht. Wir informieren euch, wenn alle den HD-Versand von Videos nutzen können.

