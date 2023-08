Jeder hat sicherlich schon einen WhatsApp-Kontakt gelöscht oder jemanden aus der allgemeinen Kontaktliste des Smartphones verbannt. Dabei stellt sich natürlich die Frage, was eigentlich mit dieser Person geschieht. Bekommt der andere davon etwas mit? Was sehen Personen, die man bei WhatsApp entfernt hat, eigentlich noch von einem selbst?

Die Ex-Freundin, mit der ihr eigentlich nichts mehr zu tun haben wollt, die nervige Bekanntschaft, der man am letzten Wochenende vorschnell die Handy-Nummer gegeben hat oder der Kollege, mit dem man weder telefonieren noch schreiben will: Es gibt genügend Gründe und Anlässe, eine Person aus der Liste seiner WhatsApp-Kontakte zu entfernen. Im Idealfall erhält der andere dadurch ebenfalls automatisch keinen Zugriff mehr auf das eigene Profil. Aber funktioniert das wirklich so einfach? Was passiert beim anderen Nutzer, wenn man einen Kontakt bei WhatsApp löscht?

WhatsApp-Kontakt gelöscht: Was sehen die anderen?

Wenn ihr einen WhatsApp-Kontakt löscht, bekommt die andere Person erst einmal nichts davon mit. Das heißt es gibt keine spezielle Benachrichtigung, die den Nutzer darauf hinweist. Ihr braucht also kein unangenehmes Gespräch zu fürchten, wenn ihr euer Telefonbuch leert.

Um einen Kontakt bei WhatsApp zu löschen, müsst ihr die Telefonnummer der Person aus dem allgemeinen Adressbuch eures Handys entfernen, das heißt die Nummer muss vollständig entfernt werden. Eine separate Kontaktliste nur für WhatsApp gibt es nicht. Anschließend hängt es von den Einstellungen der Sichtbarkeit in WhatsApp ab, was der andere noch von euch sehen kann. Der gelöschte Kontakt sieht weiterhin eure Telefonnummer in WhatsApp. Auch der Chatverlauf mit bisherigen Nachrichten bleibt erhalten, wenn ihr bereits miteinander geschrieben habt.

Tippt in den WhatsApp-Einstellungen auf „ Datenschutz “.

“. Hier könnt ihr bei den Punkten „ Zuletzt online “, „ Profilbild “. „ Status “ und „ Info “ festlegen, wer diese Informationen sehen darf.

“, „ “. „ “ und „ “ festlegen, wer diese Informationen sehen darf. Ihr habt hierbei die Wahl zwischen „ Jeder “, „ Meine Kontakte “ und „ Niemand “.

“, „ “ und „ “. Wenn ihr nicht wollt, dass ein gelöschter Kontakt noch eure Profildaten sehen kann, solltet ihr die Optionen daher auf „ Meine Kontakte “ einstellen.

“ einstellen. Der gelöschte Nutzer kann dann nicht mehr sehen, wann ihr zuletzt online wart, bekommt keinen Zugriff auf euer Profilbild und sieht auch sonst keine Infos im Messenger von euch.

Hierbei gelten allerdings einige Ausnahmen: Auch wenn ihr eine andere Person aus dem Telefonbuch gelöscht habt und die entsprechenden Einstellungen angepasst habt, kann der Kontakt weiterhin sehen, wenn ihr gerade online seid. Außerdem sieht er auch noch den bisherigen Chatverlauf und kann euch also anschreiben. Für den anderen sieht das also ein wenig seltsam aus: Euer Bild und der Status sind plötzlich verschwunden, ansonsten bleibt aber alles beim Alten.

Habt ihr einen Nutzer versehentlich gelöscht, könnt ihr den Kontakt wiederherstellen:

Wie kann ich herausfinden, ob ich als Kontakt gelöscht wurde?

Wird man selbst gelöscht, gibt es also keine Information darüber. Man ist davon abhängig, wie die entsprechende Person seine Datenschutz-Optionen in WhatsApp eingestellt hat. Seht ihr kein Profilbild mehr bei anderen, dann wurde ihr vermutlich entfernt oder sogar blockiert.

WhatsApp: Kontakt gelöscht: So blockiert ihr die andere Person

Um sicherzustellen, dass euch die andere Person nicht mehr über WhatsApp anschreiben kann, blockiert ihr den Kontakt, anstatt die Nummer nur aus dem Adressbuch zu entfernen.

Dazu öffnet ihr den Chatverlauf mit dieser Person und tippt dann den Namen des Kontaktes an, um zu den Kontaktinformationen zu gelangen. Scrollt dann nach unten bis ihr den Punkt „Diesen Kontakt blockieren“ seht und tippt darauf. Bestätigt noch einmal und die Person kann euch nicht mehr kontaktieren, also anschreiben oder per WhatsApp anrufen.

Wenn ihr jetzt noch die Nummer aus dem Adressbuch entfernt, ist der Kontakt im Prinzip vollständig gelöscht. Die Person kann nichts mehr von euch sehen und euch auch nicht mehr erreichen. Auch wenn ein Kontakt blockiert wurde, gibt es keine Benachrichtigung. Der andere kann lediglich Hinweise suchen, um zu überprüfen, ob er blockiert wurde.

