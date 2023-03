Reicht euch eine Sprachnachricht nicht aus, könnt ihr bei WhatsApp zukünftig auch Videonachrichten verschicken. Das funktioniert dann ähnlich wie eine Sprachmitteilung, nur dass es zusätzlich ein bewegtes Bild zu sehen gibt.

WhatsApp Facts

Die Videonachrichtenfunktion ist derzeit noch in Arbeit und wurde von WABetainfo in einer Beta-Version des Messengers für iOS (Version 23.6.073) entdeckt.

WhatsApp führt Videonachrichten ein

Bereits jetzt kann man zwar Videos in WhatsApp aufnehmen und verschicken, mit dem neuen Feature soll das Ganze aber genauso einfach und schnell ablaufen wie schon jetzt bei den Sprachaufnahmen. Man muss also nicht mehr die Anhangoptionen öffnen, um ein Video zu versenden. Stattdessen gibt es dafür direkt im Textfeld einen Button, den ihr für die Videoaufnahme gedrückt haltet. Damit können Videobotschaften mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden an den Chat-Partner gesendet werden.

WhatsApp: 13 Tipps & Tricks, die du kennen solltest Abonniere uns

auf YouTube

Kurze Videobotschaften in WhatsApp versenden

Die so verschickten Videos werden in einer kreisförmigen Ansicht im Chat-Fenster dargestellt. Sobald der Kontakt das Gespräch öffnet, wird das Video abgespielt. Wie normale Textnachrichten sind die Clips Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Anders als normale, über WhatsApp verschickte Videos lassen sich die Videonachrichten nicht speichern oder in anderen Chats weiterleiten. Screenshots davon sind wie an allen Stellen in WhatsApp möglich.

In WhatsApp lassen sich bald ganz einfach Videobotschaften verschicken (Bildquelle: WABetaInfo)

Die Videobotschaften eignen sich vor allem, wenn man bei einer Nachricht noch zusätzlich Mimik, Gestik und Emotionen mitteilen will. Bei einem normalen Text gehen jegliche Gefühlsausdrücke in der Regel verloren und auch bei Sprachnachrichten fehlt das Gesicht des Absenders, um seine aktuelle Gefühlslage möglicherweise besser interpretieren zu können. Zudem kann man hier Sachverhalte schnell und einfach zeigen. Die neuen Videonachrichten sind also zum Beispiel auch nützlich, wenn man dem Empfänger kurz etwas erklären möchte.

Das Feature ist in der Beta-Version noch nicht freigeschaltet, konnte von Wabetainfo aber aktiviert werden. Wann die Videobotschaften den Weg in die öffentliche WhatsApp-Version für alle Nutzer finden werden, steht noch nicht fest.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.