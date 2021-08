Der gleichzeitige Vor- und Nachteil von Chatverläufen ist, dass Gespräche für die Ewigkeit konserviert werden können. Auch wenn sich Nachrichten in WhatsApp löschen lassen, kann man Mitteilungen und Gesprächsverläufe per Screenshot speichern. Doch gibt es eine Benachrichtigung? Sieht der andere, wenn man einen Screenshot von einem WhatsApp-Chat macht?

WhatsApp Facts

Während einige Apps die Screenshot-Funktion technisch unterbinden, lassen sich bei WhatsApp alle Inhalte wie Textnachrichten und Bilder per Screenshot abspeichern. Dabei gilt es zu beachten, dass der Chatpartner nichts von einem Screenshot mitbekommt. Es gibt also keinerlei Benachrichtigung oder Hinweis innerhalb der App, dass ein Chatverlauf abfotografiert wurde.

Kann man sehen, wenn jemand einen Screenshot bei WhatsApp macht?

Screenshots lassen sich in WhatsApp mit den normalen Tastenkombinationen und weiteren Methoden eures Smartphones erstellen. Hierfür müsst ihr in zum Beispiel eine Lautstärke-Taste und den Power-Button gleichzeitig drücken. Auch in der Schnellzugriffsleiste findet sich bei vielen Smartphones eine Screenshot-Option. Ganz gleich, welchen Weg ihr wählt, der Screenshot bleibt in WhatsApp geheim, so dass ein anderer nicht benachrichtigt wird, wenn ihr bestimmte Textpassagen im Bild festhaltet. Auch bei Profilbildern oder beim WhatsApp-Status gibt es keine Screenshot-Benachrichtigung.

Im Video zeigen wir gängige Methoden für Screenshots bei Android-Smartphones:

Aktuell keine Screenshot-Benachrichtigung

Zwar wurde gemutmaßt, dass WhatsApp eine entsprechende Information nachreicht, sobald die selbstzerstörenden Bilder eingeführt werden, allerdings gibt es auch kurz nach der Einführung der Einmalansicht noch keine Änderung hinsichtlich der Bildschirmfotos.

Bleibt abzuwarten, ob sich hier in Zukunft noch etwas tut. Technisch ist es kein Problem, Chat-Partner über Screenshots zu informieren oder Bildschirmfotos gar zu sperren. So wird ein Nutzer zum Beispiel bei Instagram darüber informiert, wenn ein sich selbst löschendes Bild von jemandem abfotografiert wird. Vorsichtig solltet ihr bei Apps sein, die euch eine Benachrichtigungsfunktion versprechen. In der Regel handelt es sich hierbei um Fake-Apps, die vorrangig dazu gedacht sind, eure Nutzerdaten zu stehlen oder private Informationen vom Smartphone-Speicher abzulesen.

WhatsApp: Kennt ihr die Bedeutung dieser Emojis?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).