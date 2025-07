Selbstlöschende Bilder bei Whatsapp: So funktioniert die Einmalansicht

WhatsApp bietet mit der Einmalansicht eine praktische Funktion, um Fotos und Videos nur einmalig sichtbar zu machen. Sensible Inhalte oder schnelle Schnappschüsse werden dann nicht dauerhaft gespeichert. Wie ihr sich selbstlöschende Fotos versendet, erfahrt ihr hier.

Bilder für die Einmalansicht auswählen

Die selbstlöschenden Bilder sind nicht tief in den Optionen von WhatsApp versteckt, sondern lassen sich direkt beim Medienversand aktivieren. So geht es:

Öffnet zunächst den Chat, in welchem das Bild oder das Video verschickt werden soll. Drückt dann auf das + -Symbol, um Anhänge zu versenden. Mit dem Kamerasymbol könnt ihr ein Foto direkt in der App machen und versenden. Wählt ein Foto oder Video aus der Galerie. Der Medieninhalt wird in der Vorschau angezeigt. Unten kann wie gewohnt eine Bildunterschrift hinzugefügt werden. Klickt auf das kleine „1“-Symbol im rechten Bereich des Eingabefelds, um die Einmalansicht in WhatsApp zu aktivieren. Bei der ersten Verwendung folgt eine kurze Erläuterung der Funktion. Ist die Selbstzerstörungsfunktion für Bilder oder Videos aktiviert, wird die „1“ grün oder grau hinterlegt. Das Foto wird nun wie gewohnt verschickt und im Chatverlauf des Empfängers als Nachricht mit der Aufschrift „Foto“ angezeigt. Neben den blauen Haken für die Lesebestätigung erscheint zudem der Eintrag „Geöffnet“ im Chat-Fenster, sobald der Empfänger das Bild angesehen hat. Nach dem ersten Öffnen verschwindet der Inhalt wieder aus dem Chatverlauf. Euer WhatsApp-Kontakt kann das Bild nicht mehr aufrufen. Anders als normal versendete Mediendateien wird das Foto auch nicht in der Galerie des Empfängers abgelegt. Eine Vorschau ist ebenfalls nicht verfügbar.

Klickt auf dieses 1-Symbol, um die Einmalansicht zu aktivieren. (© GIGA)

Sicherheit und Einschränkungen der Einmalansicht

Die Bilder werden nicht in der Galerie oder im Chat gespeichert. Sie können auch nicht per Screenshot gespeichert, weitergeleitet oder mit einem Stern markiert werden. Um sie zu speichern, könnte man sie mit einem anderen Gerät abfotografieren, was allerdings nicht im Sinne der „Einmal“-Funktion wäre. Teilt Fotos und Videos nur mit vertrauenswürdigen Personen.

Screenshots wurden für Bilder zur Einmalansicht blockiert. (© WhatsApp)

Die Einmalansicht ist sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats verfügbar. Wird ein Inhalt nicht innerhalb von 14 Tagen geöffnet, wird das Bild oder Video auch ohne Ansicht automatisch gelöscht. Mehrere Bilder können nicht als Einmalbilder verschickt werden. Die Selbstzerstörung muss für jedes Bild neu ausgewählt werden.

Die Einmalansicht ist nur auf der mobilen WhatsApp Version verfügbar. In der Desktop-App könnt ihr die Inhalte nicht öffnen.

