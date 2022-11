In China ist die Redmi-Note-12-Serie bereits zu haben, jetzt deutet sich eine internationale Einführung an. Zumindest das Redmi Note 12 Pro Plus 5G hat sich schon fast auf den Weg gemacht, möglicherweise folgen auch die weiteren Modelle nach Europa. Im Januar oder Februar 2023 ist mit einer Veröffentlichung zu rechnen.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G: Globale Variante aufgetaucht

Xiaomi bietet die Redmi-Note-12-Serie in China bereits an. Die Handys Redmi Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus 5G und die besondere Discovery-Edition mit 210-Watt-Modus sind im Heimatmarkt bereits zu bekommen. Jetzt ist immerhin für das Note 12 Pro Plus eine globale Variante zertifiziert worden. Damit steht einer internationalen Einführung des Modells eigentlich nichts mehr im Weg. Weitere könnten folgen.

Ob das Note 12 Pro Plus wirklich außerhalb Chinas mit dieser Bezeichnung vermarktet wird, steht noch nicht fest. In Indien könnte das Handy laut Gerüchten als Xiaomi 12i HyperCharge veröffentlicht werden. Unklar ist auch nach der Zertifizierung noch, ob das Handy mit Android 13 oder 12 ausgeliefert wird (Quelle: MySmartPrice).

Ein weiteres großes Fragezeichen steht hinter der Ausstattung. Es ist durchaus möglich, dass Xiaomi bei der globalen Variante auf eine abgewandelte Hardware setzt. In der chinesischen Version kommt ein 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz zum Einsatz. Dem Prozessor Dimensity 1080 stehen bis zu 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh und lässt sich mit 120 Watt aufladen. Bereits 19 Minuten sollen ausreichen, um die Batterie voll zu bekommen.

Mehr zum Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G im Video:

Xiaomis Redmi-Note-12-Handys ab 2023 in Europa?

Wann genau die günstige Redmi-Note-12-Serie außerhalb Chinas veröffentlicht wird, steht noch nicht fest. Derzeit ist von Januar oder Februar 2023 auszugehen, wobei sich Xiaomi noch nicht zu einem konkreten Termin geäußert hat.