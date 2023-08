Habt ihr Fragen zu Tarifen, Probleme mit eurem Prepaid-Vertrag oder wollt euch allgemein über Angebote bei Penny Mobil erkundigen, könnt ihr den Kundenservice des Mobilfunkanbieters auf verschiedenen Wegen erreichen.

Den Support des Prepaid-Anbieters erreicht ihr entweder per Telefon-Hotline oder schriftlich per E-Mail und im Chat über WhatsApp. Daneben werden viele allgemeine Fragen auch im FAQ-Bereich auf der Webseite beantwortet.

Penny Mobil: Hotline & Chat

So erreicht ihr den Kundenservice von Penny Mobil:

Per Telefon wählt ihr diese Hotline-Nummer: 0221 – 79 700 330 . Es fallen die Kosten für einen Anruf im Ortstarif an. Der telefonische Support ist von Montag bis Samstag 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr erreichbar.

. Es fallen die Kosten für einen Anruf im Ortstarif an. Der telefonische Support ist von Montag bis Samstag 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr erreichbar. Im Chat könnt ihr den Service auch per WhatsApp anschreiben. Das funktioniert auch im WLAN, wenn zum Beispiel das mobile Internet mit eurem Penny-Mobil-Tarif nicht funktioniert. Dafür scannt ihr den QR-Code auf der Service-Seite ein oder folgt direkt diesem Link.

Schriftlich könnt ihr euer Anliegen per E-Mail formulieren. Schreibt die Nachricht an pennymobil-service@congstar.de. Der Anbieter selbst empfiehlt für schnellere Antworten, den Weg über den Chat zu nehmen. Per E-Mail verspricht man, normalerweise innerhalb von 48 Stunden eine Antwort zu erhalten.

Penny Mobil kontaktieren: Hier gibt es Hilfe

Alle Informationen zu eurem Tarif könnt ihr daneben in der Penny-Mobil-App auf dem Android-Smartphone und iPhone einsehen. Dort lassen sich auch persönliche Daten anpassen oder der Tarif wechseln. Ihr könnt online auch euer Guthaben aufladen, wenn ihr den Prepaid-Tarif verlängern oder einen neuen Tarif buchen wollt. Den kostenlosen Download der App findet ihr hier:

Penny Mobil congstar Services GmbH

Wichtige Fragen werden im FAQ-Bereich beantwortet. Dort könnt ihr in verschiedenen Themen stöbern und gegebenenfalls bereits Probleme vorab klären. Die Hilfethemen sind in verschiedene Bereiche unterteilt. Ihr könnt also zum Beispiel Informationen zur Aktivierung, zum Guthaben, zu den unterschiedlichen Tarifoptionen sowie zur App erhalten.

