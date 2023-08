Asus hat Berichten zufolge damit begonnen, das Rooten von neueren Zenfone-Smartphones zu unterbinden. Einige Nutzer beschweren sich darüber, dass sie den Bootloader auf ihren Asus-Handys nicht entsperren können. Möglicherweise handelt es sich aber nur um einen vorübergehenden Schritt.

Neue Asus-Handys: Rooten nicht möglich

Es mehren sich Berichte enttäuschter Asus-Kunden, die den Bootloader auf ihrem Smartphone nicht entsperren können. Mindestens zwei Handy-Reihen sollen von der Blockade betroffen sein.

Als sich ein Besitzer eines Zenfone 9 beim Support beschwerte, kam die offizielle Bestätigung: Der Bootloader kann bei dem Handy nicht entsperrt werden. Außerdem weist das Support-Team des Herstellers darauf hin, dass dies auch für das gerade veröffentlichte Zenfone 10 gilt (Quelle: Asus ZenTalk).

Besitzer der Handys dürften davon ziemlich überrascht sein. Zuvor hieß es noch, dass Asus die Root-Möglichkeit im dritten Quartal dieses Jahres aktivieren würde. Entsprechende Wartungsarbeiten als Vorbereitung darauf soll der Hersteller eigentlich bereits eingeleitet haben. Darauf hatten auch Moderatoren im Asus-Forum hingewiesen. Vielleicht handelt es sich bei der Bootloader-Sperre also tatsächlich nur um einen vorübergehenden Schritt – auch wenn der Support gerade etwas anderes sagt.

Die offiziellen Antworten des Supports haben darüber hinaus noch für weitere Enttäuschung gesorgt. Auch künftige Smartphones des Herstellers könnten nicht die Möglichkeit zur Bootloader-Entsperrung bieten, was bei Fans alles andere als gut ankommt. Manche schreiben bereits, dass sie sich nicht erneut für ein Zenfone-Handy entscheiden werden.

Handy rooten hat Vor- und Nachteile

Über Root werden Handys entfesselt. Nutzer erhalten viel mehr Möglichkeiten, ihr Handy genau so zu verwenden, wie sie es für richtig halten. So lassen sich zum Beispiel vorinstallierte Apps einfach deinstallieren oder diverse App-Berechtigungen blockieren. Allerdings droht nach dem Root-Vorgang ein Garantieverlust. Auch funktionieren automatische System-Updates in der Regel nicht mehr richtig.

