Asus bringt zwar regelmäßig neue Android-Smartphones auf den Markt, doch wirklich bekannt sind die Geräte nicht. Das könnte sich mit dem Zenfone 10 ändern. Denn Asus will ein Handy bauen, das nicht nur Samsung Konkurrenz machen dürfte.

Asus Zenfone 10: Erste Details enthüllt

Asus baut schon seit Jahren Smartphones, die aber eher unter dem Radar fliegen. Mit dem Zenfone 10 wird Ende Juni ein neues Modell vorgestellt, das durchaus interessant wirkt. Noch vor der offiziellen Präsentation hat Asus bereits erste Details genannt (Quelle: Asus). An der Ausstattung wird wohl nicht gespart, sodass hier eine echte Alternative zum Samsung Galaxy S23 oder Xiaomi 13 kommt.

Das Asus Zenfone 10 wird mit einem 5,9-Zoll-Display ausgestattet sein und demnach etwas kompakter als andere Top-Smartphones. Das Smartphone lässt sich kabellos aufladen, ist mit einem neuen Bildstabilisator für die Kamera ausgestattet und arbeitet mit dem Snapdragon 8 Gen 2. Letzteres bestätigt die Ausrichtung des Smartphones. Es handelt sich um ein High-End-Modell.

Das erste Bild (siehe Titelbild) des Smartphones verrät zudem, dass Asus auf ein flaches Display setzt. Üblicherweise verbaut das Unternehmen zudem große Akkus, die für eine lange Laufzeit sorgen. Der Vorgänger kam für 799 Euro auf den Markt. Asus könnte Samsung und Xiaomi mit einer so guten Ausstattung, dem kompakten Design und einem attraktiven Preis durchaus starke Konkurrenz machen.

Zum Vergleich: Das Asus Zenfone 9 im Video vorgestellt:

Asus Zenfone 9: Kompaktes High-End-Smartphone

Asus-Event angekündigt

Es ist schon ungewöhnlich, dass ein Hersteller so früh so wichtige Details über ein neues Smartphone teilt. Die offizielle Präsentation findet am 29. Juni 2023 statt. Bis dahin könnte Asus weitere Details teilen. Während die technische Ausstattung zu stimmen scheint, kann man nur hoffen, dass Asus beim Zenfone 10 die Update-Politik verbessert. Diese ist der Konkurrenz nämlich deutlich unterlegen.