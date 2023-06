Samsung entwickelt aktuell nicht nur ein großes Software-Update auf Android 14 und One UI 6.0 für seine Smartphones, sondern möchte auch seine Smartwatches besser machen. Ab sofort beginnt die heiße Phase bei der Entwicklung von One UI Watch 5. Der Beta-Test wurde nun nämlich offiziell gestartet.

Samsung Galaxy Watch 5 erhält One UI Watch 5

Genau wie bei seinen Smartphones veranstaltet Samsung auch bei seinen Smartwatches einen Beta-Test bei großen Software-Updates. Bei der Ankündigung von One UI Watch 5 hat das Unternehmen klar gemacht, dass dieser bald starten soll. Dann wurden Verzögerungen bekannt, sodass es etwas länger gedauert hat. Ab sofort ist One UI Watch 5 auf Basis von Wear OS 4 für die Galaxy Watch 5 in der Beta. Ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer können teilnehmen (Quelle: SamMobile).

Bisher findet der Beta-Test von One UI Watch 5 für die Galaxy Watch 5 nur in den USA und Südkorea statt. Dort können sich Samsung-Nutzer über die Members-App dafür anmelden. Die Chancen stehen aber gut, dass die Testphase auch auf Deutschland ausgeweitet wird. Genau das passiert sonst auch bei den Smartphones. Bisher können aber nur die anderen Länder darauf zugreifen.

Das Update ist mit 1,7 GB riesig und sollte über eine WiFi-Verbindung bezogen werden. Zudem solltet ihr die neue Software nur installieren, wenn ihr nicht auf die Smartwatch angewiesen seid und mit Fehlern rechnen. Ansonsten solltet ihr auf die finale Version warten. Bis dahin sollte es nicht mehr lange dauern, da jetzt schon der Beta-Test läuft.

Im Video stellen wir euch die Samsung Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro vor:

Samsung Galaxy Watch 4 kommt auch noch

Der Beta-Test von One UI Watch 5 startet zwar zunächst für die Galaxy Watch 5, doch Samsung hat bei der offiziellen Ankündigung schon verraten, dass auch die Galaxy Watch 4 mit dem großen Software-Update versorgt wird. Beide Uhren werden damit auf dem neuesten Stand gehalten. Sobald es in Deutschland losgeht, werden wir euch informieren.