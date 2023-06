Samsung ist eigentlich für seine hervorragende Update-Politik bekannt. Mittlerweile erhalten alle neueren Smartphones fünf Jahre Updates und vier neue Android-Versionen. Doch für ältere Modelle gilt das nicht. Auch wenn sie fast schon einen legendären Status besitzen.

Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) ohne Android 14

Während neuere Smartphones von Samsung wie das Galaxy S23 Ultra für fünf Jahre mit Software-Updates versorgt werden, kommen ältere Modelle nicht mehr in den Genuss von neuer Software. Denn erst ab dem Galaxy S21 verspricht Samsung vier neue Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Da ist es fast schon tragisch, dass die nur wenige Monate vorher enthüllten Galaxy-Note-20-Smartphones als letzte ihrer Art davon nicht mehr abgedeckt werden.

Dabei sind das Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra erst im August 2020 vorgestellt worden und damit nicht einmal drei Jahre auf dem Markt. Trotzdem gilt die neue Update-Garantie nicht für diese Modelle. Das letzte große Update war also One UI 5.0 mit Android 13. One UI 6.0 mit Android 14 wird es für diese Modelle entsprechend nicht mehr geben.

Sicherheitsupdates sind davon ausgenommen. Diese dürfte Samsung noch einige Zeit länger verteilen. Somit könnt ihr das Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra weiterhin auch für sicherheitsrelevante Dinge nutzen. In vermutlich einem Jahr dürfte aber auch dort Schluss sein, sodass ihr euch früher oder später nach einem neuen Modell umsehen müsst. Note-Smartphones von Samsung stehen dabei nicht mehr zur Wahl. Stattdessen hat Samsung den S-Pen in der S-Klasse untergebracht.

Weitere Samsung-Handys fliegen raus

Wie oben schon erwähnt, gilt die neue Update-Garantie von Samsung erst ab dem Galaxy S21. Entsprechend werden auch die Galaxy-S20-Smartphones nicht in den Genuss von Android 14 und One UI 6.0 kommen. Auch das beliebte Galaxy A51 oder Tablets wie das Galaxy Tab S7 sollen nicht mehr versorgt werden. Wer hingegen ein neueres Modell gekauft hat, wird deutlich länger mit Updates auf dem neuesten Stand gehalten.