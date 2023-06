Samsung erweitert sein Smartphone-Portfolio um ein weiteres Mittelklasse-Smartphone. Das Galaxy F54 wurde zunächst in Indien vorgestellt, dürfte aber auch in Deutschland eine gute Figur abgeben. Das würde nicht nur am riesigen Akku, sondern auch an der hochauflösenden Kamera liegen.

Samsung Galaxy F54 mit 6.000-mAh-Akku vorgestellt

Samsung hat mit dem Galaxy F54 ein wirklich spannendes Mittelklasse-Smartphone vorgestellt. Es ist mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet, welches mit 120 Hz arbeitet. Als Prozessor kommt der Exynos 1380 zum Einsatz, den ihr schon aus dem Galaxy A54 (Test) kennt. Unterstützt wird der Chip von 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher. Letzterer lässt sich per microSD-Karte zusätzlich erweitern. Eine 128-GB-Version bietet Samsung in Indien gar nicht erst an (Quelle: Samsung).

Als Hauptkamera kommt ein 108-MP-Sensor zum Einsatz, der für solide Fotos und Videos sorgen soll. Er ist optisch bildstabilisiert. Zudem gibt es einen 8-MP-Ultraweitwinkel. Ein Teleobjektiv fehlt. An der Front ist eine 32-MP-Kamera verbaut. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Fingerabdrucksensor an der Seite, 5G, Bluetooth und alle gängigen Sensoren.

Das Highlight ist definitiv der 6.000-mAh-Akku, der bei dieser Ausstattung für eine ziemlich hohe Laufzeit sorgen dürfte. Er kann mit maximal 25 Watt aufgeladen werden. Das entspricht dem üblichen Standard bei Samsung. Mit einem Gewicht von 199 Gramm fällt es trotz des großen Akkus nicht zu schwer aus. Ein Netzteil befindet sich nicht im Lieferumfang. Als Betriebssystem kommt Android 13 mit One UI 5.0 zum Einsatz. Wie es sich gehört, gibt es eine starke Update-Garantie. So spendiert Samsung dem Handy vier neue Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitsupdates.

Zum Vergleich: In Deutschland gibt es das Samsung Galaxy A54:

Samsung Galaxy F54: Preis und Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy F54 kommt am 6. Juni 2023 in Indien für 29.999 Rupie auf den Markt. Umgerechnet sind das 340 Euro. Wohlgemerkt für die 256-GB-Version. Das Galaxy A54 mit 256 GB kommt in Deutschland auf 539 Euro. Ob dieses Handy den Weg zu uns findet, bleibt offen. Wir würden es uns zwar wegen des großen Akkus wünschen, doch damit würde sich Samsung selbst starke Konkurrenz machen. Also rechnen wir nicht damit.