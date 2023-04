Samsung hat in den letzten Jahren mit der A-Serie wirklich erfolgreiche Mittelklasse-Smartphones gebaut, die sich extrem großer Beliebtheit erfreuen. Mit dem Galaxy A54 kam das bisher teuerste Modell auf den Markt und muss im Test zeigen, ob der Preis gerechtfertigt ist oder ob ein ehemaliges Top-Smartphone die deutlich bessere Wahl wäre. Einfach wird es in diesem Jahr nicht für die teure Mittelklasse.

Samsung Galaxy A54 im Test: Fazit

GIGA-Wertung: 7.7 / 10

Samsung hat mit dem Galaxy A54 ein solides Mittelklasse-Smartphone auf den Markt gebracht, welches an den Erfolg der Vorgänger anknüpfen soll. Gefallen haben mir das nun noch hellere Display, die Hauptkamera und die Akkulaufzeit. Die fünfjährige Update-Garantie ist auch sehr praktisch, da ihr das Handy so viele Jahre nutzen könnt.

In diesem Jahr gibt es aber mehr zu kritisieren als sonst. So fühlt sich die Rückseite aus Glas zwar hochwertiger an, der Rahmen dafür aber sehr billig. Auch die Blickwinkel des Display sind nicht so stabil, was im Alltag einfach stört. Und dafür möchte Samsung dann auch noch ab 489 Euro haben. Für mich ist das ein 350-Euro-Handy und mehr nicht. Der Preis ist für die gebotene Leistung in diesem Jahr einfach zu hoch. Hier solltet ihr auf den Preisverfall der kommenden Monate warten.

Samsung Galaxy A54 5G, Android Smartphone, 6,4 Zoll Dynamic AMOLED Display, 5.000 mAh Akku, 128 GB/8

Vorteile:

Display

Kamera

Akkulaufzeit

eSIM

Update-Garantie von 5 Jahren

Nachteile: