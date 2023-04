Es sind erste Bilder des Samsung Galaxy Tab S9 Plus aufgetaucht, die das Tablet in seiner vollen Pracht zeigen. Eine große Design-Revolution steht zwar nicht an, doch immerhin können wir eine ziemlich nützliche Änderung erwarten.

Erste Bilder des Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Wahrscheinlich lässt sich Samsung noch etwas Zeit, bis mit der Galaxy-Tab-S9-Serie die nächsten Spitzen-Tablets veröffentlicht werden. Nach und nach kommen aber immer mehr Details ans Licht. Jetzt sind zum Galaxy Tab S9 Plus erste Bilder aufgetaucht, die das Android-Tablet aus mehreren Perspektiven zeigen (Quelle: WolfofTablet).

Wer auf ein ganz neues Aussehen gehofft hatte, dürfte enttäuscht werden. Im Vergleich mit dem Vorgänger fallen keine äußerlichen Unterschiede auf. Auch die Abmessungen haben sich quasi nicht verändert. Das Galaxy Tab S9 Plus soll einem Leaker zufolge auf 285,4 x 185,4 x 5,64 mm kommen. Ob das Tablet etwas leichter oder schwerer wird, steht noch nicht fest.

Sieht aus wie der Vorgänger: Das Samsung Galaxy Tab S9 Plus. (Bildquelle: WolfofTablet

Eine der größten Veränderung dürfte die Einführung von Wasser- und Staubschutz betreffen. Das Tablet ist nach jetzigem Kenntnisstand nach IP67 zertifiziert und bietet somit beinahe den gleichen Schutz vor Wasser und Staub wie Samsungs Flaggschiff-Smartphones, die IP68 vorweisen können.

Keine Verbesserung wird beim AMOLED-Display erwartet. Es dürfte also bei 12,4 Zoll, 2.800 x 1.752 Pixel und 120 Hz bleiben. Samsung soll erneut auf einen Kopfhöreranschluss im 3,5-mm-Format verzichten.

Drei Ansichten des Samsung Galaxy Tab S9 Plus. (Bildquelle: WolfofTablet

Gerüchten zufolge soll zumindest ein Modell der Reihe mit einem stärkeren Akku ausgestattet sein. Es könnte auf die Standard- oder Plus-Version hinauslaufen, da bei der Ultra-Variante tatsächlich ein etwas kleinerer Akku erwartet wird.

Im Video: Das halten wir vom Samsung Galaxy Tab S8.

Galaxy-Tab-S9-Serie noch nicht in Reichweite

Während die Vorgänger zusammen mit den Galaxy-S22-Handys im März 2022 vorgestellt wurden, soll die Galaxy-Tab-S9-Serie erst in der zweiten Jahreshälfte präsentiert werden. Ein konkreter Vorstellungstermin ist noch nicht bekannt.

