Mit der ersten Generation seiner Galaxy SmartTags konnte Samsung nicht an Apple vorbeiziehen. Das könnte sich bei der nächsten Ausgabe aber ändern: Mehr Sicherheit, Reichweite und eine längere Akkulaufzeit sollen den Unterschied machen.

Samsung Electronics Facts

Samsung: Neue Galaxy SmartTags in Planung

Südkoreanische Medien berichten, dass Samsung die zweite Generation seines AirTag-Konkurrenten vorbereitet. Mit den ersten Mini-Trackern, die noch vor den AirTags erschienen, hat Samsung zwar keinen besonders großen Erfolg verzeichnen können, doch aufgeben will der Konzern nicht. Schon vor der offiziellen Vorstellung sind einige Details zu den kommenden Galaxy SmartTags ans Licht geraten.

Den Berichten nach will Samsung gleich mehrere spürbare Verbesserungen einführen. Die zweite Generation soll eine größere Funkreichweite und eine bessere Akkulaufzeit bieten. Für eine noch präzisere Ortung könnte Samsung einen Ultrabreitband-Chip (UWB) in seinen Tracker integrieren. Der ursprüngliche SmartTag unterstützte zwar bereits UWB, doch die Funktion war auf das Plus-Modell beschränkt, das nur in wenigen Märkten verkauft wurde.

Der Galaxy SmartTag 2 könnte auch über verbesserte Sicherheitsmechanismen verfügen, um unbefugtes Tracking zu verhindern (Quelle: SamMobile). Apple musste nach der Markteinführung seiner AirTags gleich mehrere Änderungen an der Funktionsweise der AirTags vornehmen, um Stalking zu unterbinden.

So funktionieren die SmartTags von Samsung:

Samsung Galaxy SmartTag in Aktion

Samsung Galaxy SmartTag 2 für das Smart Home

Auch für das Smart Home sollen die neuen SmartTags nützlich sein. Der Konzern plant offenbar, den Mini-Tracker in die SmartThings-Plattform zu integrieren. Nutzer könnten so zum Beispiel die Steuerung des Smart-TVs über einen SmartTag erledigen. Möglich ist auch, dass der integrierte Lautsprecher der kommenden Version eine lautere Tonausgabe erlaubt.

Samsung könnte die neuen SmartTags im August 2023 bei einem Unpacked-Event präsentieren.