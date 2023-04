Die kabellosen AirPods aus dem Hause Apple lassen sich nicht nur mit dem iPhone nutzen. Wer es sich am Schreibtisch bequem machen will und dabei Musik oder Ton aus den Kopfhörern hören möchte, kann die AirPods auch mit dem Mac per Bluetooth verbinden.

Neben dem Mac bietet natürlich auch das MacBook die Möglichkeit, die AirPods zu verbinden.

AirPods mit Mac und MacBook verbinden

Besitzt ihr ein iPhone und einen Mac, müsst ihr die AirPods gar nicht erst einrichten. Sobald das iPhone und der Mac mit der gleichen Apple-ID betrieben werden, werden die AirPods automatisch am Mac registriert und vom Apple-Rechner erkannt, sobald die Kopfhörer eingeschaltet werden. Wählt das Lautsprecher-Symbol aus und ruft den Eintrag für die AirPods aus der Liste der verfügbaren Ausgabegeräte aus, um die Verbindung herzustellen. Ein Signalton bestätigt die Verbindung zwischen den Kopfhörern und dem macOS-Gerät.

So schlagen sich die Airpods im Test (Video):

Sollten die AirPods im Lautsprecher-Menü nicht aufgeführt werden, könnt ihr die Apple-Kopfhörer wie folgt einrichten:

Öffnet über die „Apple“-Taste die Systemeinstellungen. Wählt die Bluetooth-Einstellungen aus. Stellt sicher, dass Bluetooth am Mac-Gerät aktiviert ist. Legt die AirPods in die Ladestation und öffnet den Deckel. Drückt die Setup-Taste auf der Hinterseite der Ladestation. Wartet bis die Status-LED dauerhaft weiß leuchtet. In der Geräteliste unter macOS taucht nun der Eintrag für die AirPods auf. Wählt „Verbinden“. Die AirPods sind nun als Bluetooth-Gerät mit dem Mac oder MacBook gekoppelt.

AirPods mit Mac verbinden geht nicht?

Sollte eine Verbindung nicht möglich sein und werden die AirPods zum Beispiel nicht erkannt, geht wie folgt vor:

Stellt sicher, dass die neueste macOS-Version auf eurem Apple-Rechner installiert ist (So installiert man macOS-Updates).

Überprüft, ob auch die AirPods mit der aktuellen Firmware laufen.

Natürlich muss der Kopfhörer-Akku aufgeladen sein, damit das Zubehör vom Mac oder Macbook erkannt werden kann.

Überprüft, ob die Bluetooth-Einstellung an eurem Mac/Macbook aktiviert ist.

Sollte eine Verbindung dauerhaft nicht möglich sein, kann es helfen, die AirPods zu resetten.

An anderer Stelle zeigen wir euch, wie ihr einen verlorenen AirPod einfach wiederfinden könnt.

