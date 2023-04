Mit einer eSIM kann man auf eine Plastik-SIM-Karte verzichten. Voraussetzung für die Nutzung ist zum einen ein eSIM-fähiges Smartphone und zum anderen ein Mobilfunkanbieter, der die eingebettete SIM aktiviert. Wie sieht es mit einer eSIM-Karte bei Aldi Talk aus?

Immer mehr Smartphones bieten neben dem Schacht für die kleine Karte auch eine rein digitale Option an, um den Mobilfunktarif am Gerät zu aktivieren. Gerüchten zufolge will Apple sogar beim nächsten iPhone komplett auf die bekannten Plastik-SIMs verzichten und nur noch eine eSIM anbieten. Spätestens dann brauchen Aldi-Talk-Kunden mit einem Apple-Smartphone also die entsprechende Option.

Kann man Aldi Talk mit eSIM nutzen?

Aktuell bietet Aldi Talk aber noch keine eSIM an. Man kann auf die Aldi-Talk-Tarife also nur über eine normale SIM-Karte zugreifen.

Der Anbieter liefert zu seinen Prepaid-Tarifen eine „Triple SIM“, bei der man das passende Format „Standard“, „Micro“ oder „Nano“ je nach Bedarf selbst herausbrechen kann. Wechselt ihr also mit eurem Aldi-Talk-Tarif das Smartphone, das eine andere SIM-Kartengröße hat, könnt ihr bei einem Wechsel zu einem kleineren Format einfach die entsprechende Größe aus dem Plastikrahmen herausnehmen. Für den Fall, dass ein neues Smartphone eine größere SIM-Karte benötigt, solltet ihr den Rahmen behalten. Alternativ hilft euch ein SIM-Karten-Adapter, den ihr nachträglich kaufen könnt.

Läuft euer Smartphone hingegen nur noch mit einer eSIM, könnt ihr nicht auf den Aldi-Talk-Tarif zugreifen.

Wann gibt es die eSIM bei Aldi Talk?

Bislang verzichtet Aldi Talk auf die eSIM. Man kann also seinen Aldi-Talk-Tarif zum Beispiel auch nicht dafür nutzen, um eine Apple Watch ins mobile Datennetz zu bringen.

An anderer Stelle zeigen wir euch Anbieter, die eine entsprechende SIM bereits im Angebot haben. Ob und wann die eSIM bei Aldis Handytarifen eingeführt wird, ist nicht bekannt. Spätestensim Herbst 2023, wenn normale SIM-Karten nicht mehr in Apple-Geräte passen könnten, sollte man aber eine Möglichkeit nachliefern. iPhones auf dem US-Markt laufen bereits seit dem iPhone 14 ausschließlich mit einer eSIM.

