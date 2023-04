In der Netzwelt gibt es zwar derzeit an „ChatGPT“ kein Vorbeikommen, allerdings gibt es Chatbots schon länger. Einer der bekanntesten KI-Gefährten, mit dem ihr euch unterhalten könnt, ist Cleverbot. Die Web-App imitiert einen menschlichen Gesprächspartner, reagiert auf euch und lernt wie auch ChatGPT durch Gespräche dazu. Öffnet man die Seite, sind alle Texte in englischer Sprache verfasst. Wie kann man Cleverbot auf Deutsch umstellen?

Chatbots werden immer komplexer und in immer mehr Bereichen eingesetzt. Die künstlichen Helfer simulieren einen menschlichen Chat-Partner und werden zum Beispiel in Support-Chats benutzt, um den Kunden-Service von Unternehmen zu optimieren. Daneben gibt es aber auch Chatbots, die keinen bestimmten Zweck erfüllen, sondern einfach für einen Zeitvertreib sorgen. Dazu gehört auch Cleverbot.

Cleverbot: KI simuliert menschlichen Chat-Partner

Cleverbot ist einer der bekanntesten Chatbots für Unterhaltungszwecke: Die Künstliche Intelligenz (KI) wurde bereits 1988 von dem britischen Informatiker Rollo Carpenter entwickelt und ist damit eines der ältesten Chat-Programme. 1997 wurde der Cleverbot als Web-App online ins Netz gestellt. Zu einer echten Sensation entwickelt sich der Cleverbot, als die Software 2011 und somit weit vor ChatGPT an einem förmlichen Turing-Test teilnahm und diesen bestand. In dem nach dem bekannten britischen Mathematiker Alan Turing benannten Verfahren wird getestet, inwieweit eine Maschine ein Denkvermögen hat, das mit einem menschlichen Gehirn vergleichbar ist. Ihr erreicht den KI-Chat kostenlos auf der Webseite oder als App für iPhones und Android-Geräte.

Cleverbot auf Deutsch nutzen: So geht's

Der KI-Bot wurde für Gespräche in englischer Sprache optimiert. Wer jedoch keine so guten Englischkenntnisse hat, kann Cleverbot auch auf Deutsch nutzen. Dazu muss man den Chatbot gar nicht großartig umstellen. Stattdessen funktioniert das genauso wie bei ChatGPT. Der Cleverbot startet standardmäßig zwar in Englisch, ihr könnt allerdings auch einfach Sätze auf Deutsch eingeben. Cleverbot antwortet dann direkt in deutscher Sprache. Hier könnt ihr es ausprobieren. Die Ergebnisse sind teilweise ganz witzig, natürlich darf man aber keine tiefgründigen Gespräche mit dem Cleverbot erwarten. Ihr solltet das Tool auch nicht zur Recherche von Informationen nutzen. Auf Wissensfragen antwortet Cleverbot nicht mit klugen Antworten, sondern mit Floskeln und allgemeinen Aussagen.

Um den Cleverbot auf Deutsch zu nutzen, sind ansonsten keine weiteren Einstellungen nötig. Es reicht also einfach, einen deutschen Satz einzugeben. Manchmal funktioniert das aber nicht zuverlässig. So antwortet der Chatbot teilweise auf deutsche Anfragen einfach in einer anderen Sprach. Auf ein „Hallo“ kann das schon einmal das französische „Bonjour“ folgen.

Möglicherweise verwechselt der Chatbot in diesem Fall das deutsche Hallo mit dem französischen „allô“. Tiefergehendes grammatisches Verständnis hat der Cleverbot darüber hinaus auch nicht. Die Antworten der KI basieren weitgehend auf Eingaben anderer Nutzer. Erkennt der Bot ein deutsches Wort, spuckt er eine mehr oder weniger dazu passende mögliche deutsche Aussage aus. Je mehr Nutzer sich auf Deutsch mit Cleverbot unterhalten, umso größer ist der Datensatz, aus dem das KI-Tool seine Antworten auswählen kann.

