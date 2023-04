WhatsApp hat in der Vergangenheit bereits viele Funktionen eingeführt, die den Messenger für euch sicherer machen. Nun wurde bekannt, dass WhatsApp eine noch viel bessere Funktion entwickelt, die das Sicherheitslevel auf eine ganz neue Stufe hebt.

WhatsApp sperrt einzelne Chats

Ihr könnt WhatsApp bereits relativ gut vor dem Zugriff unbekannter Personen sichern. Doch ihr sichert nur die App an sich ab, nicht die einzelnen Chats. Genau das soll sich laut WABetaInfo bald ändern. In der aktuellen Beta-Version 2.23.8.2 von WhatsApp für Android wurde die neue „Chat lock“ Funktion entdeckt. Viele dachten zunächst, dass es sich um einen Aprilscherz handelt, da die Meldung am 1. April veröffentlicht wurde. Die Quelle hat aber noch einmal klargestellt, dass die Informationen echt sind. So soll der „Chat lock“ aussehen:

Wenn WhatsApp die neue Funktion offiziell einführt, dann werdet ihr für jeden einzelnen Chat eine Sperrfunktion aktivieren können. Ist diese aktiviert und ihr wollt einen Chat öffnen, müsst ihr euch jedes Mal mit einem Fingerabdruck autorisieren. Könnt ihr das nicht, öffnet sich der Chat gar nicht erst. Damit würde WhatsApp ein zusätzliches Sicherheitslevel schaffen, welches nicht so einfach überwunden werden kann.

Neben dem Fingerabdruck soll auch die Eingabe eines PIN-Codes möglich sein. Wenn die Funktion für das iPhone eingeführt wird, dann dürfte mit Sicherheit auch Face ID unterstützt werden. Das wurde zwar noch nicht bestätigt, doch so große Funktionen werden meist für alle Betriebssysteme eingeführt.

WhatsApp hat einen neuen Text-Editor

Während ihr auf „Chat lock“ noch etwas warten müsst, ist der neue Text-Editor schon in WhatsApp integriert worden. Diesen kennt man schon aus Instagram und er bietet euch mehr Möglichkeiten als vorher und ist auch etwas einfacher zu bedienen. Weitere neue Features dürften mit der Zeit folgen.

