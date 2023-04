Die Deutsche Telekom macht das Internet teurer: Bei einigen Festnetz-Tarifen müssen Kunden tiefer in die Tasche greifen. Von der Preiserhöhung sind die MagentaZuhause-Varianten bis zur Tarifstufe L betroffen. Bei größeren Tarifen bleibt die monatliche Grundgebühr unverändert.

Telekom: MagentaZuhause-Neukunden zahlen mehr

Nachdem bereits Vodafone die Preise für Internet- und Kabelkunden erhöht hat, ist jetzt die Deutsche Telekom an der Reihe. Anders als bei der Konkurrenz sind von der Telekom-Preiserhöhung allerdings nur Neukunden betroffen – zumindest bisher. Auch hier gibt es aber Ausnahmen.

Für Neukunden werden die MagentaZuhause-Tarife Start sowie XS bis L ab sofort um 3 Euro pro Monat teurer. MagentaZuhause Start mit Festnetz-Flatrate, bis zu 16 Mbit/s im Downstream und 100 GB Inklusivvolumen pro Monat kostet nun 27,95 Euro statt der bisherigen 24,95 Euro pro Monat. Für MagentaZuhause XS will die Telekom nun monatlich 32,94 Euro haben.

Bei MagentaZuhause S fallen über die gesamte Vertragslaufzeit gerechnet 37,95 Euro an. In den ersten sechs Monaten bleibt es bei 19,95 Euro. Für MagentaZuhause M mit bis zu 50 Mbit/s will die Telekom jetzt nach dem ersten halben Jahr 42,95 Euro haben. Auch bei MagentaZuhause L erhöht sich die Summe nach sechs Monaten um 3 Euro auf jetzt 47,95 Euro.

Neukunden des Tarifs MagentaZuhause XL werden nicht stärker zur Kasse gebeten. Es bleibt bei 54,95 Euro ab dem siebten Monat für 250 Mbit/s (Quelle: Deutsche Telekom).

Telekom: Keine Änderung für Bestandskunden

Bestandskunden behalten ihre bisherigen Konditionen, solange sie keinen Tarifwechsel vornehmen. Zudem startet für Bestandskunden ab sofort eine Treuebonus-Aktion, die von der Telekom bereits vor einigen Wochen angekündigt wurde. Wer einen Festnetzanschluss der Telekom besitzt und zusätzlich noch einen MagentaMobil-Vertrag bucht, erhält einen Bonus von bis zu 500 Euro.