Huawei kann aufgrund der strengen US-Sanktionen keine eigenen Smartphones mit 5G-Modem verkaufen. Das chinesische Unternehmen Soyea Tech hat nun aber eine spezielle 5G-Schutzhülle für das Huawei P60 und P60 Pro vorgestellt. Damit steht das schnelle mobile Internet trotzdem zur Verfügung.

Huawei P60 und P60 Pro: 5G trotz US-Sanktionen

Wer sich für ein Smartphone des chinesischen Herstellers Huawei entscheidet, muss nicht nur auf Android mit Google-Diensten verzichten. Aufgrund von Handelsbeschränkungen darf Huawei seine Handys seit einiger Zeit nicht mehr mit 5G-Modems ausstatten. Als schnellster Mobilfunkstandard steht LTE bereit. Das betrifft auch die neuesten Flaggschiffe Huawei P60 und P60 Pro, die mit einer speziellen 4G-Variante des Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 als Prozessor auskommen müssen.

Dass die US-Sanktionen gegen Huawei indirekt umgangen werden können, hat nun das Unternehmen Soyea Tech mit einer 5G-Schutzhülle für das Huawei P60 (Pro) bewiesen. Diese enthält ein integriertes 5G-Modem inklusive Antennen und verbindet sich über den USB-C-Port mit dem Handy. Die Hülle ist 3,2 mm dick und wiegt rund 53 g.

So sieht die Hülle aus:

Die leichte 5G-Hülle für das Huawei P60 (Pro). (Bildquelle: Soyea Tech

Das 5G-Modem des Smartphones lässt sich über eine Smartphone-App ein- und ausschalten. Eine Einschränkung besteht darin, dass eine eSIM zwingend erforderlich ist, um sich in das jeweilige 5G-Mobilfunknetz einloggen zu können. Die Hülle selbst soll das Smartphone außerdem vor Kratzern und anderen Beschädigungen schützen.

Von Huawei haben wir uns zuletzt das Mate 50 Pro angeschaut:

5G-Hülle für Huawei nur in China erhältlich

Die Schutzhülle kann durchaus eine praktische Option für Nutzer des Huawei P60 und P60 Pro sein, die das schnelle 5G-Internet nutzen möchten. Leider ist das praktische Produkt derzeit nur in China erhältlich. Dort kostet es umgerechnet rund 120 Euro (Quelle: Soyea Tech). Ob die Schutzhülle in Zukunft auch in anderen Ländern angeboten wird, ist nicht bekannt.

