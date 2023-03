Nach Leaks rund um die Kamera stehen jetzt auch die Farben fest: Das kommende Huawei P60 Pro soll gleich in vier auffälligen Farben auf den Markt kommen. Kunden haben die Wahl zwischen Feather Purple, Emerald Green, Rococo White und Feather Black. Eine Besonderheit umgibt das Kameramodul.

Huawei P60 Pro erscheint in vier Farben

Kurz vor der offiziellen Vorstellung verdichten sich die Gerüchte rund um das P60 Pro von Huawei. Jetzt hat ein Leaker aus China erfahren, mit welchen Farben das Handy neue Kunden überzeugen möchte. Demnach wird das Huawei P60 Pro in Feather Purple, Emerald Green, Rococo White und Feather Black erscheinen (Quelle: Gizmochina).

So sehen die Farben des Huawei P60 Pro aus:

Das farbenfrohe Huawei P60 Pro. (Bildquelle: Gizmochina

Kaum zu übersehen ist der auffällige Ring um das rückwärtige Kameramodul. Hier hat sich der Hersteller für eine Metallblende entschieden. Gerüchten zufolge soll Huawei bei der Rückseite auf ein neues Glasmaterial setzen. Details dazu sind bislang aber nicht an die Öffentlichkeit geraten. Unklar bleibt auch, ob die Farben dem Pro-Modell vorbehalten sein werden oder ob auch die Standardausführung in den eher auffälligen Varianten zu haben sein wird.

Deutlich mehr wissen wir über die Kameras des Huawei P60 Pro. Berichten nach kommt hier ein 64-MP-OmniVision-Sensor mit 3,5-facher Vergrößerung zum Einsatz. Hinzu kommen wohl zwei 50-MP-Module von Sony.

Herzstück des Handys soll der Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 werden, wobei Huawei wegen Handelsbeschränkungen nicht die 5G-Variante verwenden darf. Beim OLED-Display gibt es solche Einschränkungen nicht, hier ist von 6,6 Zoll und einer Bildwiederholrate von 120 Hz auszugehen.

Von Huawei haben wir uns zuletzt das Mate 50 Pro angeschaut:

Huawei P60 Pro: Vorstellung steht bevor

Huawei dürfte sein P60 Pro neben der Standardausführung am 23. März 2023 offiziell vorstellen und dann auch gleich in den Verkauf geben. Ob das Handy auch in Deutschland angeboten wird, weiß derzeit nur der Hersteller.

