Der Kampf um die Spitzenposition in der Smartphone-Mittelklasse geht jetzt erst richtig los. Samsung hat mit zwei Smartphones vorgelegt und Xiaomi wird in wenigen Tagen stark nachziehen. Noch vor der Vorstellung könnt ihr das neue Xiaomi-Handy nämlich schon kaufen.

Xiaomi Facts

Xiaomi-Event für Redmi-Note-12-Serie angekündigt

In China wurden die Redmi-Note-12-Smartphones schon im Oktober 2022 vorgestellt. Seitdem warten wir auf die Ankündigung für Deutschland, denn die Smartphones bieten eine gute Ausstattung. Nach langer Wartezeit hat Xiaomi endlich ein Redmi-Note-12-Event für den 23. März angekündigt:

An diesem Tag wird das chinesische Unternehmen seine neuen Mittelklasse-Smartphones vorstellen und so gegen das kürzlich angekündigte Galaxy A34 und Galaxy A54 von Samsung antreten. Welche Modelle genau vorgestellt werden, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Zumindest sollten wir es nicht wissen, doch MediaMarkt macht Xiaomi einen Strich durch die Rechnung.

Tatsächlich ist das Redmi Note 12 Pro+ mit 256 GB internem Speicher, großem 120-Hz-Display, 5.000-mAh-Akku, der sich mit 120 Watt extrem schnell aufladen lässt, und 200-MP-Kamera jetzt schon bei MediaMarkt für 499,99 Euro bestellbar (bei MediaMarkt anschauen). Geliefert werden soll es am 20. März, also noch vor der offiziellen Präsentation.

XIAOMI Redmi Note 12 Pro+ 5G 256 GB Sky Blue Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2023 08:55 Uhr

Das dürfte Xiaomi gar nicht passen, denn damit wird die große Überraschung im Grunde zerstört. Euch muss das aber nicht kümmern, denn ihr könnt das neue Handy im Grunde sofort kaufen.

Im Video wird das Redmi Note 12 Pro+ vorgestellt:

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+: Preis-Leistungs-Kracher vorgestellt

Xiaomi schlägt Samsung bei der Ausstattung

Wenn man das Galaxy A54 mit dem Redmi Note 12 Pro+ vergleicht, dann muss das Samsung-Handy in so gut wie jedem Punkt den Kürzeren ziehen. Das Galaxy A54 kostet zwar mit 489 Euro etwas weniger, dafür bekommt ihr aber auch nur 128 GB internen Speicher. Xiaomi verbaut zudem eine 200-MP-Kamera, lädt den 5.000-mAh-Akku viel schneller und dürfte auch beim Prozessor die Nase vorn haben. Punkten kann Samsung hingegen mit einer deutlich besseren Update-Politik von fünf Jahren und das Handy ist wasserdicht. Am Ende müsst ihr entscheiden, welches Handy euch mehr zusagt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.