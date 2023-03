Der Engpass ist überstanden und wer eine PlayStation 5 will, der bekommt die Konsole mittlerweile ohne große Probleme. Wer allerdings immer noch mit einem Kauf liebäugelt, der sollte eventuell abwarten, denn laut einem Insider steht der Release-Zeitraum der PS5 Pro bereits fest.

Die Zukunft der PlayStation 5

Kaum zu glauben, aber wahr: Die PlayStation 5 ist seit November 2020 auf dem Markt. Zumindest in der Theorie, denn Corona-bedingte Produktionsprobleme hatten zu einem weltweiten Engpass geführt. Das hatte zur Folge, dass die Konsole nur schwer oder gleich gar nicht zu bekommen war.

Das hat sich zum Glück inzwischen wieder geändert. Wer heute zu Saturn oder MediaMarkt geht, der wird den weißen Koloss mit ziemlicher Sicherheit vorfinden. Wie heißt es so schön: Besser spät als nie!

Wer allerdings vorhat, sich die Konsole in naher Zukunft zu kaufen, der sollte wissen, dass Sony bereits am nächsten Modell werkeln könnte. Laut einem Insider wird die PlayStation 5 Pro demnach 2024 erscheinen. Vermutlich zum Ende des Jahres, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen.

Natürlich ist das keine offizielle Bestätigung und Sony selbst hat bisher kein Wort über eine mögliche Pro-Variante verloren, aber der Insider wird als vertrauenswürdig eingestuft (Quelle: Insider-Gaming).

Die PS4 Pro erschien übrigens drei Jahre nach dem Release der regulären PlayStation 4. Der vermutete Release-Zeitraum könnte also passen.

Erscheint 2023 eine neue PlayStation 5?

Neben der PS5 Pro arbeitet Sony aber angeblich auch an einem ganz neuen Modell ohne Laufwerk, welches die bisherigen Modelle ersetzen soll. Klingt zunächst seltsam, da es ja bereits eine Version ohne Laufwerk gibt, aber lest hierzu am besten unseren weiterführenden Artikel:

Das besagte Modell soll laut dem Insider bereits in diesem Jahr erscheinen. In diesem Zusammenhang wird auch die diesjährige E3 erwähnt, die vom 13. Juni bis zum 16. Juni 2023 stattfindet. Im Vorfeld wird Sony wohl ein neues Live-Event abhalten und dort unter anderem über das neue Modell sprechen. Aber auch diese Information ist bisher nur ein Gerücht.