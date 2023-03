Der Streit zwischen PlayStation und Xbox eskaliert immer weiter. Nun lässt Sony zwischen den Zeilen sogar durchklingen, dass sie Microsoft eine Sabotage der Call-of-Duty-Reihe auf ihrer Plattform zutrauen.

Obwohl Xbox versprochen hat, die Call-of-Duty-Reihe in den nächsten 10 Jahren weiterhin auf den PlayStation-Konsolen zu vertreiben, stemmt sich Sony weiterhin mit allen Mitteln gegen die Activision-Übernahme. Als neuestes Argument gegen den Deal suggeriert das Unternehmen jetzt, dass Call of Duty in minderwertiger Form auf den PlayStation-Konsolen landen könnte.

Sony traut Xbox Sabotage zu

Um den Xbox-Activision-Deal in der UK zu stoppen, hat Sony ein Dokument an die Behörde Competition and Markets Authority (CMA) geschickt. Darin fasst Sony eine Fülle von Befürchtungen für die Zukunft der Call-of-Duty-Reihe zusammen – unter anderem deutet das Unternehmen an, dass die PlayStation-Versionen von CoD-Spielen Bugs und Fehler aufweisen könnten, die nicht auf der Xbox zu finden wären. Dies könnte für die Community ein ausschlaggebender Grund sein, sich von PlayStation ab- und Xbox zuzuwenden. (Quelle: Sony / CMA)

Sony lässt dabei unkommentiert, ob solch eine minderwertigere Version mit Absicht oder aus Versehen entstehen könnte, betont jedoch die katastrophalen Folgen für das Franchise auf den PlayStation-Konsolen.

In unserem Video zeigen wir euch, wer im Zweikampf zwischen PS5 und Xbox die Nase vorne hat:

Call of Duty: Lebenswichtig für PlayStation?

Im Wesentlichen behauptet Sony in dem neuen Dokument, dass Microsoft eine Sabotage der PlayStation-Version von Call of Duty zuzutrauen sei – und eskaliert somit den Ton des ohnehin bereits verbitterten Streits um die Zukunft von Activision. Inwieweit die Befürchtungen tatsächlich in der Realität verankert sind, ist natürlich schwierig einzuschätzen. Allerdings bleibt festzuhalten, dass Xbox in den letzten Monaten in der Call-of-Duty-Frage öffentlich immer wieder Entgegenkommen gezeigt und sogar Deals mit Nintendo und Nvidia abgeschlossen hat.

Der Marktführer PlayStation hat dagegen lautstark und überdramatisch das Wohl und Wehe der eigenen Existenz an das Shooter-Franchise von Activision gekettet und keinen Zentimeter nachgegeben. Eine Sabotage durch Microsoft darf angesichts der letzten Monate somit zumindest durchaus angezweifelt werden.

Xbox teilt in dem Activision-Streit hin und wieder ebenfalls gegen PlayStation aus:

