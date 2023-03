Xbox und PlayStation können die Sticheleien einfach nicht lassen. Xbox-Chef Phil Spencer teilt nun erneut gegen den erbitterten Konkurrenten aus – ein bestimmter Aspekt von Hogwarts Legacy ist ihm ein Dorn im Auge.

Die Übernahme von Activision durch Microsoft bleibt ein erbittertes Streit-Thema zwischen Xbox und PlayStation. Während sich Sony dabei vor allem um die zukünftigen Rechte Call of Duty sorgt, versichert Xbox-Chef Phil Spencer in einem neuen Interview, dass Xbox mit dem populären Shooter-Franchise keine Exklusiv-Pläne verfolgt. Einen Seitenhieb auf einen aktuellen PlayStation-Deal mit Hogwarts Legacy kann er sich dabei aber nicht verkneifen

PlayStation hat Exklusiv-Deal mit Hogwarts Legacy

In einem Interview auf dem YouTube-Kanal Xbox On hat sich Phil Spencer zur Zukunft von Call of Duty geäußert. Dabei hat er betont, dass Xbox die Zahl der Plattformen, auf denen das Shooter-Franchise gezockt werden kann, vergrößern wolle – ohne dabei Elemente wie Skins oder Waffen exklusiv auf den Xbox-Konsolen zu verstecken.

Schaut euch hier das Interview mit Phil Spencer an

(Quelle: Xbox One / YouTube)

Spencer erklärt, dass Xbox nicht an dem Spiel interessiert sei, exklusive Inhalte für Call of Duty auf der eigenen Plattform zu behalten. Er ist sich aber bewusst, dass dies ein Teil der Industrie sei und bringt als Beispiel Hogwarts Legacy an – für das Zauberer-RPG gibt es eine Quest, die exklusiv auf den PlayStation-Konsolen verfügbar ist. Eine ähnliche Taktik wolle Xbox laut Spencer bei dem Shooter nicht anwenden – eine geladene Aussage, mit der er auf einen Streich nicht nur die eigene Motivation verteidigt, sondern gleichzeitig auch noch den größten Konkurrenten abwatscht.

Xbox-Chef will dem Beispiel von PlayStation nicht folgen

Die exklusive Quest in Hogwarts Legacy ist nicht der einzige Inhalt, den sich PlayStation in den letzten Jahren geschnappt hat – bei dem Square-Enix-Flop Marvel’s Avengers war Spider-Man ausschließlich auf PlayStation-Konsolen unterwegs. Allerdings hat auch Xbox in der Vergangenheit schon von Exklusiv-Deals Gebrach gemacht – unter anderem wurde Rise of the Tomb Raider als ein zeitlich begrenztes Exklusiv-Spiel für die Xbox One eingekauft.

Sony befürchtet bei der Activision-Übernahme allerdings trotzdem Schlimmes:

