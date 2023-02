In der Nebenquest „Ein Hauch von Liebe“ in Hogwarts Legacy entdeckt ihr eine Karte mit fliegenden Kerzen und müsst den Ort finden, der auf der Karte markiert ist. An dieser Stelle helfen wir euch bei der Schatzsuche.

„Ein Hauch von Liebe“ starten

Um diese Nebenquest zu beginnen, müsst ihr zunächst die Hautmission „Unterrichtsstunde: Zaubertränke“ beendet haben. Zudem startet die Quest an jeweils anderen Orten, je nachdem, zu welchem Haus ihr gehört.

Gryffindor: Im Dorf Hogsmeade

Im Dorf Hogsmeade Slytherin: In einer Höhle unter Hogwarts

In einer Höhle unter Hogwarts Ravenclaw: In der Eulerei südwestlich vor Hogwarts

In der Eulerei südwestlich vor Hogwarts Hufflepuff: in Upper Hogsfield

Der Startpunkt der Quest wird euch dann an den entsprechenden Orten auf der Karte markiert. Die empfohlene Stufe ist 10, allerdings besteht die Mission nur aus einer Schatzsuche und ihr müsst keinerlei Kämpfe absolvieren. Ihr könnt sie also direkt abschließen, nachdem sie freigeschaltet wurde.

Karte mit fliegenden Kerzen lösen

Beim Startpunkt werdet ihr eine Karte mit fliegenden Kerzen am Boden entdecken. Darauf sind eine Brücke, ein Waldstück, ein Tor, ein leuchtender Zauberstab sowie fliegende Kerzen abgebildet. Eure Aufgabe ist es nun, den abgebildeten Ort auf der Karte zu finden.

Der gesuchte Ort befindet sich auch nicht weit entfernt. Er ist genau beim Schnellreisepunkt „Verbotener Wald“ nördlich vor Hogwarts.

Begebt euch zum Schnellreisepunkt vom Verbotenen Wald (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Beim Schnellreisepunkt gibt es zwei Brücken, eine Richtung Norden und eine Richtung Westen. Begebt euch zur westlichen Brücke und schaut auf den linken Pfeiler am Anfang der Brücke, hier liegt ein Liebesbrief.

Sammelt den Liebesbrief von der westlichen Brücke ein (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wichtiger Hinweis: Damit die Quest weitergehen kann, müsst ihr die Damit die Quest weitergehen kann, müsst ihr die Tageszeit ändern , damit es Nacht wird. Im Kartenbildschirm könnt ihr dafür durch Drücken des rechten Analogsticks (Konsolenversionen) die Zeit vergehen lassen.

Benutzt nun bei Nacht den Zauberspruch „Lumos“ und erhellt die Umgebung. Um euch herum spawnen fliegende Kerzen, denen ihr folgen müsst. Sie werden euch Richtung Norden in den Wald bis zu einer Schatztruhe führen. Öffnet sie, um die Quest erfolgreich abzuschließen.

Belohnung für die Schatzsuche

Als Questbelohung erhaltet ihr aus der Truhe den Schal des Schatzsuchers, den ihr euch im Ausrüstungsmenü um den Hals schwingen könnt.

