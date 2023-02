In Hogwarts Legacy dürft ihr euren eigenen Zauberstab erstellen und wählen. Dafür wählt ihr aus einer Liste aus verschiedenen Materialien, Stilen und Holzarten, um euren ganz individuellen Zauberstab herzustellen. Wann ihr euren Zauberstab freischaltet und welche Optionen zur Wahl stehen, erfahrt ihr hier.

Wann könnt ihr euren Zauberstab wählen?

Euren Zauberstab werdet ihr automatisch während der Story-Missionen von Hogwarts Legacy erhalten. Bereits an eurem ersten Tag in Hogwarts auf Stufe 2 werdet ihr während der Mission „Willkommen in Hogsmeade“ das Dorf nahe der Schule besuchen.

Hier müsst ihr unter anderem Ollivanders Laden besuchen. Die Missionsmarkierungen werden euch hier sicher zum Ziel führen. Nach einer Zwischensequenz wird euch Gerbold Ollivander schließlich die Auswahl überlassen, euren eigenen Zauberstab herzustellen.

Hinweis: Solltet ihr einen Harry-Potter-Fan-Account besitzen und diesen mit eurem WB Games-Konto verknüpft haben, wird euch Ollivander standardmäßig den Zauberstab präsentieren, den ihr auch in eurem Profil der Fanseite habt. Ihr könnt diesen dann aber trotzdem noch anpassen, sofern ihr das wollt. Es gibt keine Pflicht, genau diesen Stab zu benutzen. Wie ihr den Solltet ihr einen Harry-Potter-Fan-Account besitzen und diesen mit eurem WB Games-Konto verknüpft haben, wird euch Ollivander standardmäßig den Zauberstab präsentieren, den ihr auch in eurem Profil der Fanseite habt. Ihr könnt diesen dann aber trotzdem noch anpassen, sofern ihr das wollt. Es gibt keine Pflicht, genau diesen Stab zu benutzen. Wie ihr den Haus-Test vorab absolviert und Extra-Items bekommt, könnt ihr auch noch einmal im verlinkten Guide nachlesen.

Zauberstab erstellen - Liste aller Optionen

Ihr könnt bei Ollivander aus einer Vielzahl aus Zauberstabstilen, Holzarten und Zauberstabkernen wählen. Die folgenden Liste zählt euch alle Optionen auf, damit ihr den für euch passenden Stab finden könnt.

Zauberstabstile

Kerbe Variationen: Warmes Braun, Hellbraun, Altrosa

Klassisch Variationen: Grau, Schwarz, Graubraun

Sanfte Spirale Variationen: Hellbraun, Warmes Braun, Schwarz

Spirale Variationen: Aschbraun, Graugrün, Dunkelbraun

Halm Variationen: Honigbraun, Dunkelbraun, Warmes Braun

Ringe Variationen: Dunkelbraun, Blassbraun, Gelbbraun

Krummspirale Variationen: Dunkelgrau, Warmes Braun, Blassbraun

Natur Variationen: Grau, Honigbraun, Warmes Braun



Zauberstabkerne

Drachenherzfaser: Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt.

Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Einhornhaar: Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt.

Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Phönixfeder: Die Feder eines Phönix‘, die als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann.

Holzarten

Akazie

Erle

Apfel

Esche

Espe

Buche

Schwarzdorn

Schwarze Walnuss

Zeder

Kirsche

Kastanie

Zypresse

Hornstrauch

Ebenholz

Holunder

Ulme

Sommereiche

Tanne

Weißdorn

Haselnuss

Stechpalme

Hainbuchenhecke

Lärche

Lorbeer

Ahorn

Birne

Kiefer

Pappel

Roteiche

Rotholz

Eberesche

Silberlinde

Fichte

Bergahorn

Weinrebe

Walnuss

Weide

Eibe

Länge

9 1/2 Zoll

9 3/4 Zoll

10 Zoll

10 1/4 Zoll

10 1/2 Zoll

10 3/4 Zoll

11 Zoll

11 1/4 Zoll

11 1/2 Zoll

11 3/4 Zoll

12 Zoll

12 1/4 Zoll

12 1/2 Zoll

12 3/4 Zoll

13 Zoll

13 1/4 Zoll

13 1/2 Zoll

13 3/4 Zoll

14 Zoll

14 1/4 Zoll

14 1/2 Zoll

Flexibilität

Sehr biegsam

Recht biegsam

Ziemlich flexibel

Sehr flexibel

Überraschend geschmeidig

Geschmeidig

Leicht federnd

Biegsam

Ziemlich biegsam

Peitschend

Elastisch

Spröde

Hart

Solide

Steif

Starr

Leicht nachgiebig

Unnachgiebig

