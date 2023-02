In Hogwarts Legacy könnt ihr 58 Nebenquests, 12 Aufgaben von Lehrern sowie 24 Beziehungsquests finden und absolvieren, die euch abseits der Hauptquest gehörig auf Trab halten. An dieser Stelle zeigen wir euch die Liste aller Nebenaufgaben und wo ihr sie finden und starten könnt.

Alle Nebenquests finden

Insgesamt 94 Nebenaufgaben könnt ihr in Hogwarts Legacy absolvieren. Dazu gehören Nebenquests, Aufgaben von Lehrern sowie Beziehungsquests für die Schüler Sebastian Sallow, Natsai Onai und Poppy Sweeting.

Dabei ist es nicht schwierig alle Nebenaufgaben zu finden, denn sie werden automatisch mit Fortschritt in den Hauptmissionen freigeschaltet. Schaut nach Hauptquests immer mal wieder in euer Auftragsmenü, denn hier finden sich dann oft neue Einträge für Nebenquests und Aufgaben von Lehrern. Andere Aufgaben werden zudem mit Storyfortschritt auf der Karte freigeschaltet.

Sobald ihr euren Besen freigeschaltet habt, fliegt über die Karte und entfernt den Nebel des Krieges. In Hogsmeade und anderen Ortschaften auf der Karte tauchen hier nach und nach Quests auf, die ihr verfolgen könnt. Schaltet sie einfach über die Karte aktiv und schließt sie ab.

Keine der Nebenmission im Spielverlauf ist verpassbar. Ihr könnt also ruhig erst die Story verfolgen und sie später abschließen. Allerdings solltet ihr sie so früh wie möglich absolvieren, da ihr so etwa neue Zaubersprüche lernen könnt und auch die mächtigen unverzeihlichen Flüche bekommt.

Beachtet, dass es die Nebenmission „Kümmere dich um deine Angelegenheiten“ nur exklusiv in der PlayStation-Version des Spiels gibt. Im Folgenden listen wir euch alle Nebenmissionen, Aufgaben und Beziehungsquests auf und verraten euch, wann und wo sie freigeschaltet werden.

Liste aller 58 Nebenmissionen

Liste aller 12 Aufgaben

Liste aller 24 Beziehungsquests

Sebastian Sallow

Im Schatten der Blutlinie

Im Schatten des Studierzimmers (Hier könnt ihr Crucio lernen)

lernen) Im Schatten der Entdeckung

Im Schatten der Zeit (Hier könnt ihr Imperio lernen)

lernen) Im Schatten der Ferne

Im Schatten der Hoffnung

Im Schatten des Relikts (Hier könnt ihr Avada Kedavra lernen)

Im Schatten des Schicksals

Im Schatten der Freundschaft

Natsai Onai

Das verlorene Kind

Eine besorgte Mutter

Erpresserische Absichten

Trauer und Vergeltung

Fokussierung

Harlows letztes Gefecht

Instinktives Verhalten

Poppy Sweeting

Dracheneffekte

Das vergessene Ei

Hausbesuch der Wilderer

Überraschungstreffen

Der Zentaur und der Stein

Es steht in den Sternen

Ein Schnatzer in der Hand

Poppy blüht auf

