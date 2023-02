In Hogwarts Legacy könnt ihr die unverzeihlichen Flüche Avada Kedavra, Crucio und Imperio freischalten und lernen. Diese verbotenen Flüche gehören zu den mächtigsten Sprüchen, aber viele Spieler fragen sich auch, ob es eine Auswirkung oder Konsequenzen für die Anwendung dieser Flüche gibt.

Alle 3 verbotenen Flüche freischalten

Wichtiger Hinweis: Das Erlernen der unverzeihlichen Flüche im Spielverlauf ist verpassbar, wenn ihr an einigen Stellen falsche Entscheidungen in Dialogen trefft. Stellt sicher, dass ihr immer die Nebenmissionen von Slytherin-Schüler Sebastian Sallow absolviert, wenn diese verfügbar werden. Diese starten immer mit der Formulierung „Im Schatten...“ und einige gehören auch zu den Hauptmissionen. Öffnet auch immer die Eulenpost von Sebastian und lest sie. Wenn ihr schon zu weit in der Hauptgeschichte seid, kann es sein, dass seine Missionen nicht auftauchen. Achtet also sorgfältig darauf!

Die genaue Missionsreihenfolge zur Freischaltung aller unverzeihlichen Flüche sieht wie folgt aus:

Im Schatten der Blutlinie Im Schatten des Studierzimmers (Hier könnt ihr Crucio lernen) Im Schatten der Entdeckung Im Schatten der Zeit (Hier könnt ihr Imperio lernen) Im Schatten der Ferne Im Schatten der Hoffnung Im Schatten des Relikts (Hier könnt ihr Avada Kedavra lernen)

Dies sind alles Nebenmissionen und manche davon bestehen auch nur aus kurzen Gesprächen mit Sebastian und seinem Mitschüler Ominis. Schließt sie immer direkt ab, wenn sie in eurem Auftragsmenü auftauchen. Zwischendurch müsst ihr dann erst wieder Fortschritte in den Hauptmissionen machen, bevor weitere Nebenmissionen der Reihe auftauchen. Zu den „Im Schatten...“-Hauptmissionen gehören:

Im Schatten der Krypta (20. Hauptmission)

Im Schatten des Anwesens (27. Hauptmission)

Im Schatten der Mine (36. Hauptmission)

Im Schatten des Berges (41. Hauptmission)

Zwischen diesen Hauptmissionen spielen sich dann die anderen Nebenmissionen zur Freischaltung der Flüche ab. Legt euch vor den Missionen, in denen ihr die Flüche lernt am besten einen manuellen Spielstand an. Solltet ihr eine falsche Entscheidung treffen, könnt ihr dann einfach neuladen.

Im Folgenden beschreiben wir euch die Freischaltung der einzelnen Flüche noch etwas genauer.

Crucio freischalten und lernen

Wirkung: Gegner krümmen sich vor Schmerz und es wird Schaden über Zeit verursacht. Folgeangriffe verursachen zudem zusätzlichen Schaden.

Gegner krümmen sich vor Schmerz und es wird Schaden über Zeit verursacht. Folgeangriffe verursachen zudem zusätzlichen Schaden. Freischaltung: Quest „Im Schatten des Studierzimmers“

Im Verlauf dieser Quest erkundet ihr mit Sebastian und Ominis Katakomben. Im Verlauf wird euch Sebastian dann fragen, ob ihr Crucio lernen wollt oder nicht. Wählt hier nur die zweite oder dritte Dialogoption, um Crucio zu lernen.

Die erste Option führt zum sofortigen Abbruch der Nebenmission! Die beste Wahl ist die dritte Dialogoption, da ihr bei der zweiten etwas Gesundheit verliert, Crucio lernt ihr aber auch bei der zweiten Option in jedem Fall. Sebastian wird Crucio dann bei euch einmal anwenden.

Imperio freischalten und lernen

Wirkung: Zwingt Gegner dazu, vorübergehend an eurer Seite zu kämpfen. Sie erleiden dabei weniger Schaden von anderen Gegnern. Aber auch sie werden verflucht und Folgeangriffe verursachen zusätzlichen Schaden.

Zwingt Gegner dazu, vorübergehend an eurer Seite zu kämpfen. Sie erleiden dabei weniger Schaden von anderen Gegnern. Aber auch sie werden verflucht und Folgeangriffe verursachen zusätzlichen Schaden. Freischaltung: Quest „Im Schatten der Zeit“

Auch in dieser Mission erforscht ihr mit Sebastian ein weitläufiges Grab. Im Verlauf gibt euch Sebastian wieder die Wahl, ob ihr Imperio lernen wollt oder nicht. Wählt die zweite Dialogoption, die erste führt sonst wieder zum Abbruch der Mission.

Avada Kedavra freischalten und lernen

Wirkung: Tötet jeden Feind sofort. Hat dementsprechend die längste Abklingzeit aller Flüche.

Tötet jeden Feind sofort. Hat dementsprechend die längste Abklingzeit aller Flüche. Freischaltung: Quest „Im Schatten des Relikts“

Den Todesfuch lernt ihr als letztes, sofern ihr Sebastion im Dialog sagt, dass jeder über den Fluch Bescheid wissen sollte. Stimmt dann nochmal zu, Avada Kedavra lernen zu wollen, um auch diesen Spruch euer Eigen nennen zu können.

Gibt es Konsequenzen oder Auswirkungen für das Nutzen der Flüche?

Anders als in den Büchern und Filmen, könnt ihr die unverzeihlichen Flüche in Hogwarts Legacy ohne schlechtes Gewissen nutzen. Es gibt keinerlei negative Konsequenzen oder Auswirkungen für deren Nutzung im Spiel.

Flüche in der Kampfarena der dunklen Künste benutzen

Sofern ihr die die Digital Deluxe und Vorbestellerinhalte von Hogwarts Legacy besitzt, bekommt ihr exklusiven Zugriff auf die Kampfarena der Dunklen Künste im verbotenen Wald nördlich von Hogwarts und westlich von Hogsmeade.

In der Kampfarena der dunklen Künste könnt ihr die verbotenen Flüche ausprobieren (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In der Arena sind alle drei Flüche für euch freigeschaltet und auch schon direkt im Zauber-Set ausgerüstet. Ihr könnt sie hier beliebig oft nutzen und ausprobieren, um die Wellen von Gegnern zu besiegen.

