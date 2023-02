In Hogwarts Legacy gibt es einen Tag-Nacht-Zyklus. So könnt ihr viele Quests und andere Aktivitäten nur zu bestimmten Tageszeiten starten. Wie ihr die Tageszeit ändern und die Nacht überspringen könnt, erklären wir euch an dieser Stelle.

Hogwarts Legacy Facts

Tageszeit ändern

Wenn ihr bestimmte Quests starten wollt, müsst ihr manchmal vor dem Startpunkt warten und die Zeit vergehen lassen, damit es losgehen kann. Das Spiel bietet euch hier auch eine Warten-Funktion an. Ihr könnt die Tageszeit aber auch selber ändern, wenn ihr beispielsweise die Nacht überspringen wollt.

Öffnet dafür einfach den Kartenbildschirm. Rechts unten auf dem Bildschirm seht ihr die „Warten“-Option, die ihr auf Konsolenversionen durch Drücken des rechten Sticks aktivieren könnt. Dadurch könnt ihr die Zeit von Tag zu Nacht und Nacht zu Tag vergehen lassen. Bestätigt nach dem Drücken den Hinweisbildschirm, um die Tageszeit zu ändern.

Die Warten-Funktion findet ihr im Kartenbildschirm von Hogwarts Legacy (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr könnt leider keine genaue Uhrzeit einstellen, es gibt nur diese zweit Zeitpunkte in der Spielwelt, zu denen ihr jederzeit springen könnt. Es lässt sich übrigens nicht nur der Tag-Nacht-Zyklus im Spiel wechseln, so könnt ihr etwa auch euer Aussehen und Erscheinungsbild ändern.

So beeinflusst der Tag-Nacht-Zyklus das Spiel

Zwar haben die Bewohner der Spielwelt von Hogwarts Legacy keinen eigenen Tagesablauf, dem sie nachgehen, trotzdem hat die Tageszeit durchaus Einfluss auf einige Gameplay-Mechaniken.

So tauchen manche magischen Tierwesen nur zu bestimmten Tageszeiten auf. Mondkälber könnt ihr etwa nur nachts unter Mondschein vorfinden und einfangen. Und auch die Demiguise-Statuen, einer der Sammelgegenstände im Spiel, könnt ihr nur einsammeln, wenn es nachts ist.

Die meisten Unterrichtsklassen finden auch nur tagsüber statt, Ausnahme bildet der Astronomie-Kurs, bei dem ihr logischerweise nur nachts in den Sternenhimmel schauen könnt. Die Astronomie-Altäre lassen sich dementsprechend auch nur nachts abschließen. Alle anderen Aktivitäten könnt ihr tagsüber erledigen.

Harry Potter Quiz: Testet euer Wissen über Hogwarts und Co.!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.