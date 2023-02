In Hogwarts Legacy warten zahlreiche Rätsel auf euch, um gelöst zu werden. Ein bestimmter Zauberspruch erweist sich bei einigen Herausforderungen als besonders hilfreich, doch viele Spieler vergessen komplett, dass er sich in ihrem Inventar befindet.

Hogwarts Legacy Facts

Hogwarts Legacy: Rätsel stellen Spieler auf die Probe

Die Welt von Hogwarts Legacy hat eine große Vielfalt an unterschiedlichen Rätseln zu bieten, die ihr für bestimmte magische Belohnungen lösen müsst. Während viele der Puzzles nicht allzu knifflig sind, stellen euch andere Herausforderungen vor große Probleme. Dabei hilft es bei manchen bereits, einfach den Levioso-Zauber auszuprobieren.

Harry-Potter-RPG: Levioso sorgt für Verwirrung

In Hogwarts Legacy gibt es zwei ähnliche Zaubersprüche, mit denen ihr Objekte oder Gegner zum Schweben bringen könnt: Levioso und Wingardium Leviosa. Dennoch unterscheiden sich die beiden in einigen wichtigen Aspekten. Levioso ein einfacher Schwebezauber, den ihr früh im Spiel lernt, kann Feinde und Objekte senkrecht in die Luft heben. Mit dem Zauber Wingardium Leviosa, den ihr erst später lernt, könnt ihr nur Gegenstände anheben, diese dann aber auch horizontal verschieben.

Einige Spieler vergessen im Laufe des Spiels, dass sie Levioso zu Beginn gelernt haben, denn Wingardium Leviosa wirkt wie eine Weiterentwicklung des gleichen Zaubers. Allerdings benötigt ihr Levioso bei bestimmten Rätseln, um Gegenstände anzuheben und in der Luft zu halten und somit auf höher gelegene Abschnitte zu gelangen. Viele Spieler tappen bei dieser Art von Rätsel lange Zeit im Dunkeln, wie die Kommentare unter einem Walkthrough-Video von YouTube-Channel SpookyFairy beweisen.

(Quelle: YouTube / SpookyFairy)

„Danke für die Hilfe! Ich habe ständig versucht, Wingardium Leviosa zu benutzen und es hat nicht geklappt, bis ich endlich herausgefunden habe, dass es Levioso sein muss lol.“ ( YouTube-User

„Ich wusste nicht, dass ich die Kiste zum Schweben bringen sollte. Vielen Dank!“ ( YouTube-User MeTheGuy )

) „Diese Quest hat mich dazu gebracht, das Spiel zu verkaufen.“ (YouTube-User Jr Vzqz)

