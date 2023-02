Magie und Zauber spielen natürlich eine große Rolle in Hogwarts Legacy. Zu Beginn könnt ihr aber nur zwischen wenigen Zaubern wechseln. Wie ihr mehr Slots für Magie freischalten und mehr Zauber gleichzeitg ausrüsten könnt, erfahrt ihr an dieser Stelle.

Hogwarts Legacy Facts

Zauber wechseln und ausrüsten

Neben den grundlegenden Zaubern gibt es in Hogwarts Legacy vor allem die Spezialzauber, die ihr über das Zauber-Set rechts unten im Bildschirm auslöst. Dabei haltet ihr die R2/RT-Taste gedrückt und löst dann mit den vier Gamepad-Buttons jeweils entsprechende Zaubersprüche aus. Auf dem PC könnt ihr über die Nummerntasten die verschiedenen Zauber auslösen und durchschalten.

Wollt ihr die Zauber wechseln und neu zuweisen, drückt die Richtungstaste des D-Pads nach rechts (Auf PC die T-Taste). So gelangt ihr in einen Übersichtsbildschirm mit all euren Zaubern.

Über die rechte Richtungstaste (Konsole) oder T (PC) gelangt ihr in euer Zaubermenü (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bewegt hier den Cursor über den Zauberspruch, den ihr ausrüsten wollt und haltet die R2/RT-Taste zum Zuweisen gedrückt. Drückt für die genaue Position den entsprechenden Button des Gamepads, um die Zuweisung abzuschließen.

Auf Konsolen drückt ihr den entsprechenden Gamepad-Button für die genaue Zauberposition (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Mehr Zauber gleichzeitig ausrüsten

Zu Beginn könnt ihr leider nur vier Zauber gleichzeitig ausrüsten. Ihr müsst euch also ständig entscheiden, welche Magie ihr primär nutzen wollt. Allerdings könnt ihr im Spielverlauf mehr Zauber-Sets freischalten und bis zu 16 Zauber gleichzeitig ausrüsten, die ihr fließend durchschalten könnt.

Dafür müsst ihr allerdings erst die Talente-Mechanik im Spiel freischalten. Dies geschieht automatisch im Verlauf der Hauptmissionen, nachdem ihr Level 5 erreicht und die Kartenkammer entdeckt habt. Je nach Spielweise benötigt ihr dafür 2-4 Stunden, wenn ihr nur den Hauptmissionen folgt.

Bei den Haupttalenten könnt ihr hier die Talente Zauberwissen I, Zauberwissen II und Zauberwissen III freischalten. Jedes Talent schaltet euch ein weiteres Zauber-Set frei, das ihr frei belegen dürft. Beachtet, dass ihr Zauberwissen III erst nach Erreichen von Stufe 16 freischalten könnt.

Die drei Talente für mehr Zauber-Sets sind ein Muss im späteren Spielverlauf (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In den Konsolenversionen könnt ihr dann die verschiedenen Zauber-Sets durch Gedrückthalten der R2/RT-Taste und dem Drücken der D-Pad-Tasten wechseln.

Harry Potter Quiz: Testet euer Wissen über Hogwarts und Co.!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.