Steam-User und Anime-Fans haben Grund zur Freude! Ein paar Monate nach dem Release von Digimon Survive ist nun auch Digimon World: Next Order für den PC und die Switch erhältlich.

Digimon Survive Facts

Digimon World ist endlich auf Steam

Publisher Bandai Namco hat am 21. Februar 2023 Digimon World: Next Order auf Steam und für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Die Digimon-Sim erschien ursprünglich 2016 für die PlayStation Vita und ein Jahr später auch für die PlayStation 4. Nun kommen auch PC-Spieler und Nintendo-Fans in den Genuss der beliebten Reihe.

Digimon World: Next Order | Gameplay Trailer

Es gibt zwar auf Steam bereits einige Digimon-Spiele, darunter zum Beispiel die Visual Novel Digimon Survive oder das JRPG Digimon Story Cyber Sleuth, aber von der World-Reihe fehlte bisher jede Spur.

Dabei genießt Digimon World für die PlayStation 1 unter Fans Kultstatus!

Next Order schlägt in die selbe Kerbe und stellt die Aufzucht und das Training der digitalen Monster in den Vordergrund. Ihr müsst euch in diesen Ablegern also vor allem um das Wohl euer Digimon kümmern. Dazu gehört auch die Monster auf Klo zu bringen.

Natürlich wird auch fleißig gekämpft, aber im Gegensatz zu Cyber Sleuth, welches wie ein klassisches JRPG funktioniert, werden die Digimon in Next Order von der KI gesteuert. Der Ausgang der Kämpfe hängt dabei stark von eurer Bindung zu den Monstern ab.

Was sagen die Fans zu dem Spiel?

Die Steam-Community liebt den PC-Port von Digimon World: Next Order und vergibt derzeit einen beachtlichen User-Score von 90 Prozent.

Kritisiert wird lediglich der Preis. Immerhin verlangt Publisher Bandai Namco für einen schlichten PC-Port eines sieben Jahre alten Spiels stolze 50 Euro.

Wer die Marke allerdings liebt und mit Digimon World aufgewachsen ist, der kann wohl trotzdem bedenkenlos zuschlagen. Alle anderen sollten eventuell auf den nächsten Steam Sale warten.

