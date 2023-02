Es kommt Bewegung in den Markt mit Smartphones, die über ein faltbares Display verfügen. Viele Hersteller bauen nicht mehr nur das nach, was Samsung umgesetzt hat, sondern schaffen eigene Innovationen. Motorola wird da mit einer genialen Idee neue Maßstäbe setzen.

Motorola baut einzigartiges Falt-Handy

Oppo hat Samsung kürzlich gezeigt, wie clever ein Falt-Handy mit größerem Außendisplay aussehen kann. Samsung will das Display des Galaxy Z Flip 5 deswegen wohl auch deutlich vergrößern. Wie jetzt bekannt wurde, geht Motorola sogar noch einen Schritt weiter. Das Außendisplay des kommenden Razer-Falt-Handys soll so groß werden, dass es fast die gesamte Hälfte des Gehäuses im zugeklappten Zustand abdeckt:

Motorola verbaut im kommenden Razr-Falt-Handy ein riesiges Außendisplay. (Bildquelle: @evleaks

Das Display wird sogar so groß, dass die Dual-Kamera und der LED-Blitz ausgelassen werden und das Display diese einschließt. Motorola nutzt dafür die gleiche Technologie wie bei Punch-Hole-Kameras in normalen Smartphones, wo die Frontkameras ausgelassen werden. In dem Fall sind die Öffnungen aber deutlich größer, was für ein einzigartiges Design sorgt.

Mit so einem großen Außendisplay lässt sich mit einem Motorola-Handy im zugeklappten Zustand deutlich mehr anstellen. Darauf können dann auch echte Funktionen verwendet und nicht nur Benachrichtigungen angezeigt werden. Am Ende spart das Energie und verlängert die Laufzeit, weil ihr das Handy nicht so häufig aufklappen und das große Display nutzen müsst. Auf dem größeren Außendisplay lässt sich dann auch deutlich mehr erkennen, wenn ihr ein Selfie mit der Frontkamera machen wollt. Das neue Design hätte also viele Vorteile.

Zum Vergleich: Bisher hat Oppo das größte Außendisplay:

Motorola will ganz oben mitspielen

Der zu Lenovo gehörende Smartphone-Hersteller Motorola hat in den letzten Monaten oft für Aufsehen gesorgt. Beispielsweise hat Motorola das erste 200-MP-Smartphone auf den Markt gebracht und entwickelt auch verrückte Handys, die sich in der Größe verändern können. Mit dem neuen Razr-Handy könnte Motorola die Konkurrenz hinter sich lassen.